L'homophobie sévit contre les bibliothécaires et les livres

Après 32 années de présence d’une même direction, l’établissement de Vinton s’ébranle : depuis l’été 2021, deux directeurs se sont succédé, un intérim a été mis en place, à deux reprises... Et voici que le conseil de la bibliothèque affronte des attaques de citoyens portées contre les personnels.

Des militants ouvertement homophobes ont dénoncé la présence d’ouvrage évoquant des sujets LGBTQ. Le tout en mélangeant homosexualité, pédophilie et endoctrinement à partir de juillet 2021 : de quoi entraîner une série de démissions des personnels.

Touche pas à... mais à quoi ?

Janette McMahon avait repris la direction en 2020, à la suite de Virginia Holsten, en poste dès 1988. Les ennuis ont commencé avec la présence, bien visible, d’un livre de la Première Dame, Jill Biden, et de la vice-présidente, Jamala Harris. Des doléances qui s’accompagnaient de récriminations plus orientées : les livres de et sur l’ancien président Trump n’étaient pas assez nombreux dans l’offre de prêt.

La direction se défendit, tâchant d’expliquer son métier et les impératifs de neutralité, mais les attaques finissent par devenir trop personnelles. Excédée — autant que dépitée — la directrice préfère quitter la bibliothèque, cherchant « une communauté qui me correspondrait mieux, en tant que professionnelle, et respecterait mes critères éthiques ».

Une période d’intérim intervient, avant le recrutement de Renee Greenlee — mais cette dernière voit son passé rapidement exhumé. Elle avait eu le malheur, dans un précédent établissement, d’organiser le premier événement consacré aux LGBTQ. À ce titre, avait reçu le prix I Love My Librarian 2022, que décerne l’American Library Association.

Phobie et homo

Dans cette précédente vie, au sein de la ville de Marion, les usagers avaient salué le travail autant que l’engagement de Renee Greenlee. Mais à Vinton, les événements prirent une tout autre tournure.

Voici la nouvelle directrice ciblée à son tour par des attaques de plus en plus inadmissibles : elle aurait engagé, dans ses équipes, des personnes LGBTQ. Un tract rendu public crie alors au scandale : « Il semble qu’un programme lent et pernicieux s’installe dans la culture de notre bibliothèque locale — particulièrement à travers des choix de recrutement du personnel et les livres choisis pour la section jeunesse », rapporte Iowa Starling.

Une poignée d’indignés reproche l’embauche d’employés de la communauté LGBTQ, décision qui « ne représente pas notre ville ». Et l’homophobie latente se répand comme une traînée de poudre. Lors d’une réunion municipale, une habitante lance : « Pour chaque livre promouvant le style de vie LGBTQ, il devrait y avoir un ouvrage en miroir, pour expliquer comment Dieu a créé et conçu les gens », lance-t-on.

Mais voilà : la bibliothèque de Vinton compte 5800 titres jeunesse, et trois d’entre eux affichent l’acronyme LGBTQ dans le titre, deux avec le terme gay et deux autres autour de la notion de transgenre. Alors que, Dieu merci, 173 titres sont consacrés à la question chrétienne. Gloria deo in excelsis...

Tolérance contre dogme

Pour Renee Greenlee, ces demandes ne sauraient être sérieuses : par souci d’équité, des ouvrages exposant une plus large pluralité de points de vue devraient figurer sur les tables. AInsi qu ceux d’autres religions, sans se limiter aux dogmes chrétiens. Mais les démonstrations agressives se prolongent, avec acharnement : la directrice préfère démissionner que de poursuivre ce combat, perdu d’avance.

Son départ a conduit des bibliothécaires à démissionner, face à l’homophobie grandissante. Même la conseillère municipale, Tami Stark, a fini par s’émouvoir de ce que le débat dégénère de la sorte. « Je voulais que les personnels se sentent bienvenus et acceptés, de même que tout membre de notre communauté. La bibliothèque publique appartient à chacun, sans distinction, sans poser de question », avait écrit Renee Greenlee.

Mais les partisans d’une discrimination pointant les LGBTQIA+ auront eu raison de cet effort de tolérance…

crédits photo : Vinton Library