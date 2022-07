Pour la première fois, un mangaka sénateur au Japon

Le 10 juin dernier, Ken Akamatsu a lui-même annoncé son élection sur Twitter, rappelant qu'il était le premier mangaka à occuper un siège de conseiller. « Le Japon est sur la voie du changement », a souligné l'auteur, qui avait déclaré sa candidature en décembre 2021.

Engagé auprès du Parti libéral-démocrate, Akamatsu avait centré sa campagne sur la défense des droits des créateurs, et notamment de leur liberté d'expression. Son engagement pour les artistes, en particulier dans le champ du manga, n'est pas récent et il fait partie du comité directeur de l'association des dessinateurs japonais depuis 2016.

De nombreux représentants de l'industrie japonaise du manga, éditeurs comme auteurs, ont félicité Akamatsu pour sa victoire, notamment Yusuke Murata, qui signe la série One Punch Man en collaboration avec ONE, sur Twitter.

Si la situation des auteurs les plus connus reste très enviable, les rémunérations des mangakas ont eu tendance à stagner, voire reculer ces deux dernières années. Souvent produits à la chaine, les titres et les éditeurs paient finalement assez mal les nombreux dessinateurs anonymes : en 2019, un salaire moyen, pour un mangaka, tournait autour de 25.000 € par an, avec des cadences infernales, indiquait Le Parisien.

En octobre dernier, au moment de sa prise de fonctions, le Premier ministre japonais Fumio Kishida s'était déclaré fan de la série Demon Slayer, et avait promis d'améliorer la situation des travailleurs du secteur. Kishida est lui aussi membre du Parti libéral-démocrate...

Des “pressions extérieures” à combattre

Au cours de sa campagne, Akamatsu a surtout mis l'accent sur la liberté d'expression et de création des artistes, y compris des mangakas. En avril dernier, une polémique provoquée par une publicité pour un manga dans le journal économique Nihon Keizai Shimbun lui avait donné l'occasion de prendre une position ferme sur le sujet.

L'Entité des Nations unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes, souvent désignée comme l'ONU Femmes, avait pointé du doigt cette publicité, présentant un dessin d'Ai, jeune héroïne à la poitrine proéminente du manga Tawawa on Monday, d'après les illustrations de Kiseki Himura. « J'espère que la semaine sera bonne », indiquait simplement la publicité.

Une semaine après sa diffusion, l'ONU Femmes avait critiqué une publicité « présentant une jeune fille mineure comme une motivation sexuelle pour des hommes plus âgés ». Dans le manga, Ai croise chaque lundi le même employé, sur le trajet de celui-ci pour son travail : par ses maladresses et autres péripéties, elle rend le début de sa semaine professionnelle plus légère... Si les péripéties ont souvent pour origine la large poitrine de la jeune fille, l'employé, qui l'aide à faire face à la foule, l'encourage à accepter cette particularité physique...

La publicité présentée dans le Nihon Keizai Shimbun

L'ONU Femmes avait explicité sa critique en précisant qu'elle visait avant tout la publication, le Nihon Keizai Shimbun, pour avoir accepté la diffusion de la publicité, qui « perpétuait des stéréotypes de genre » en faisant de Ai une récompense ou un encouragement pour les salariés.

Ishikawa Kae, directrice de l'ONU Femmes pour le Japon, avait rappelé à cette occasion que « la publicité jouait un grand rôle dans la création des normes sociales ».

Ken Akamatsu avait vivement réagi, indiquant qu'une telle « pression extérieure » devait être « fermement combattue pour protéger la liberté d'expression ». Dans son manga Love Hina, qui prenait place dans une pension pour jeunes filles, Akamatsu a lui-même représenté de nombreux corps féminins : en 2020, le mangaka avait fortement critiqué la « censure occidentale » qui menaçait, d'après lui, la culture japonaise. Il était alors interrogé par la Chambre des conseillers, où il siège désormais...

Photographie : la main levée, Ken Akamatsu, accompagné par le dessinateur Toshiya Wakabayashi (nagi usano, CC BY 2.0)