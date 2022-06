L'auteur ukrainien Serhiy Jadan, Prix de la Paix des libraires allemands

Né en 1974 à Starobilsk, dans l'oblast de Louhansk, en Ukraine (alors sous domination soviétique), Serhiy Jadan est romancier, poète, traducteur et musicien. Il est l'une des voix artistiques les plus populaires de l'Ukraine contemporaine. Dans son œuvre de fiction, et parfois par des textes plus journalistiques, il traite de la chute de l'Union soviétique, ainsi que des conflits qui agitent l'Ukraine depuis 2014.

Remis annuellement lors de la Foire du Livre de Francfort, un des plus importants événements du secteur de l'édition, le Prix de la Paix des libraires allemands est doté à hauteur de 25.000 €. Il sera décerné à Jadan le 23 octobre 2022.

La récompense a précédemment salué Tsitsi Dangarembga, Amartya Sen ou encore Sebastião Salgado. Serhiy Jadan a notamment reçu, en 2014, le Prix Jan Michalski pour La Route du Donbass (traduit par Iryna Dmytrychyn, Noir sur Blanc).

Parmi ses autres livres disponibles, signalons Anarchy in the UKR. Suivi de : Journal de Louhansk, également traduit par Iryna Dmytrychyn et publié chez Noir sur Blanc, et Hymne de la jeunesse démocratique, traduit par Iryna Dmytrychyn aux éditions Espace d'un instant. Doit paraitre en octobre prochain L'internat, aux éditions Noir sur Blanc.

Photographie : Serhiy Jadan en 2015 (Rafał Komorowski, CC BY SA 4.0)