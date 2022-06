Anne Rambach, nouvelle présidente de la SACD

Plus ancienne société de gestion collective des droits d’auteurs, la SACD (Société des auteurs et compositeurs dramatiques) perçoit et répartit les droits de plus de 60.000 membres, représentant les répertoires du spectacle vivant, de l’audiovisuel, du cinéma et du web.

Après deux ans de présidence de Jean-Xavier de Lestrade, c'est donc Anne Rambach, romancière, essayiste, scénariste et éditrice française, qui a été élue à la présidence de la SACD pour un mandat d’une année. Aujourd’hui, le Conseil d’administration de la société se compose de 15 autrices et 10 auteurs.

La nouvelle première vice-présidente, Catherine Anne, sera aidée par quatre autres vice-présidents : Pierre Schoeller pour le cinéma, Marc-Olivier Dupin pour la musique et danse, Marie-Do Fréval pour le théâtre, et Laurent Dussaux et Marie-Anne Le Pezennec pour la télévision.

9 nouveaux représentants des auteurs de l’Audiovisuel et du Spectacle vivant ont également été désignés par le Conseil d'Administration pour l’exercice 2022-2023 : Éric Rondeaux en animation, Delphine Gleize en cinéma, Caroline Vigneaux en humour, Catherine Verhelst en musique et danse, Sophie Deschamps, Laurent Dussaux, Laurence Katrian et Claire Lemaréchal en télévision et Delphine de Malherbe en théâtre.

Crédits : Anneetmarine / CC BY-SA 4.0