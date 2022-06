Des jeunes, des livres et des libraires

Trois opérateurs, sinon rien : la Drac, l’Académie et l’association des libraires de Normandie ont retroussé leurs manches. Pour la filière du livre, les jeunes lecteurs représentent le plus important enjeu : le Pass culture a déjà opéré quelques miracles et depuis, le manga a été hissé au rang de lecture recommandable. En effet, la ministre de la Culture, Rima Abdul-Malak, aussi bien que la présidente du Centre national du livre, Régine Hatchondo, ont pris fait et cause. « Lire des mangas, c’est lire un livre. » Réjouissant.

Mais on pouvait faire plus. Ainsi, se dessine le projet d’associer auteurs, libraires, enseignants et élèves, avec des partenaires institutionnels. Objectif : sensibiliser les jeunes à l’actualité littéraire comme à la découverte d’auteurs contemporains. Et le livre devient alors un outil de médiation, tourné vers tant l’ouverture à la créativité que la rencontre.

« Dès la sixième, une sélection d’ouvrages est proposée par le libraire partenaire à la lecture des élèves, qui s’en emparent afin de désigner leur “coup de cœur” et de réaliser une vidéo créative pour en faire part », indique l’Académie de Nordmandie. Et suivant le niveau des classes, d’autres modalités furent mises en place, en fonction des options proposées aux enseignants.

Ainsi, à partir de la 4e, les enseignants conçoivent, avec l'aide de la délégation académique à l'action culturelle, du libraire partenaire, et le soutien de l'association des librairies en Normandie et de Normandie livre & lecture, un projet culturel de découverte des métiers du livre était suggéré, à travers une multitude de formes.

Cette opération s’est appuyée sur le programme Jeunes en librairies, initié en février 2021. Il avait vocation à se généraliser à l’ensemble du territoire et les Régions s’en sont effectivement emparées au fil du temps. La Nouvelle-Aquitaine et les Hauts-de-France servirent de bassins pilotes : les élèves allaient à la rencontre des acteurs du livre, depuis l’impression jusqu’à l’auteur, à travers des ateliers divers.

Et comme la médiation a toujours besoin d’un coup de pouce économique, des chèques-lire étaient distribués pour inciter à l’achat, dans les librairies.

Pour la Normandie, 35 collèges et 7 lycées ont été impliqués, avec la complicité de 22 librairies. Et les élèves bénéficiaient de 30 € chacun pour leurs emplettes finales.

crédits photo : Librairie Eureka Street, Caen - ActuaLitté, CC BY SA 2.0