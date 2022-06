Cognac met le cap sur le Portugal et ses littératures

Catarina Sobral est née en 1985 à Coimbra au Portugal, elle a étudié l’illustration aux Beaux-Arts d’Evora, au Portugal, après une année passée en Erasmus à Barcelone. Elle souhaitait devenir peintre mais a fini par choisir l’illustration. Elle a déjà exposé ses images dans plusieurs pays et son travail a reçu plusieurs mentions.

Achime, le mot mystère est son deuxième livre, mais son premier publié en France. Elle a aujourd'hui illustré plus de 13 livres où elle utilise toujours principalement une gamme de couleurs limités et elle aime explorer le mélange de textures et des motifs dans des images riches et bidimensionnelles.

Artiste polyvalente et curieuse, elle a également réalisé un court métrage d’animation intitulé Ratio Between Two Volumes, produit par Animanostra Portugal, nominé pour le Prix national de l’animation (2018), au Sophia du meilleur court métrage d’animation (2019). Il a remporté une mention honorable pour le meilleur court métrage pour enfants au Festival du film d’animation de l’OLHO (2020) et la meilleure bande originale au Festival d’animation BangAwards (2020).

Récemment, elle a écrit et fait la direction artistique d’une pièce de théâtre appelée Impossible, pour les enfants à partir de 3 ans, mis en scène au Théâtre Maria Matos et LU.CA – Teatro Luis de Camões. Elle produit également une émission de radio pour enfants, avec des textes de certains des meilleurs auteurs portugais pour le jeune public (y compris une de ses propres fictions flash) mis en musique par Bruno Santos.

Et le pays à l'honneur ?

Portugal Le Portugal est un pays du sud de l'Europe, sur la péninsule Ibérique, délimité en partie par l'Espagne. Sa situation au bord de l'océan Atlantique a influencé de nombreux aspects de sa culture : la morue salée et les sardines grillées sont des plats nationaux, les plages de l'Algarve sont très prisées. Un pays de culture Le Portugal est la plus vieille nation d’Europe et son ouverture sur la mer l'a mené aux Grandes Découvertes.

Le patrimoine culturel Portugais témoigne d’influences africaines, américaines, asiatiques et de peuples ayant vécu sur ses terres avant sa création. 25 sites classés au patrimoine mondial. Avant que Sintra ne soit classée par l’Unesco, il n’existait pas de catégorie « Paysage culturel », elle a été créée spécialement pour cette Serra et ce parc naturel. Et quelques lectures pour le découvrir, oui ?

Le PRIX DES LECTEURS

Afonso Cruz, Les livres qui ont dévoré mon père, traduit par Marie-Hélène Piwnik, Les Allusifs, 2018.

David Machado, Des abeilles sous la peau, traduit par Clara Domingues, Éditions de l’Aube, 2019.

Isabela Figueiredo, Carnet de mémoires coloniales, traduit par Myriam Benarroch et Nathalie Meyroune, Chandeigne, 2021.

Miguel Szymanski, Château de cartes, traduit par Daniel Matias, Agullo, 2022.

LE PRIX ALÉ !

Petit clin d'oeil au Portugal avec deux des trois ouvrages :

Charlotte Bousquet, Des oeillet pour Antigone, Scrineo, 2020

Timothée de Fombelle, Alma le Vent se lève, Gallimard jeunesse, 2020

LE PRIX JMJE

Un auteur portugais

Valter Hugo Mae, Le fils de mille hommes, traduit par Danielle Schramm, Métailié, 2016.

crédits photo : Pastel de Nata, l'autre découverte ; ActuaLitté, CC BY SA 2.0