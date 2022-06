Brésil : l'Institut Cervantes conserve la bibliothèque de Nélida Piñón 

La bibliothèque Nélida Piñón occupera une partie des 2e et 5e étages de l'Institut Cervantes, une institution culturelle dépendante du ministère des Affaires étrangères espagnol, valorisant la langue et la culture hispano-américaines. L'écrivaine, brésilienne, est donc honorée à Rio de Janeiro, ville dans laquelle elle naquit et étudia.

« Recevoir le legs de Nélida Piñón, c'est assumer la responsabilité de diffuser son œuvre, de préserver son héritage et de permettre à tous les intéressés de connaître et de lire tous les trésors qu'elle conservait dans sa résidence », a déclaré Luis García Montero, le président de l'Institut Cervantes, lors de l'événement.

L'écrivaine a également assisté à l'inauguration : le lien entre l'Espagne et le Brésil est très important dans son œuvre. La collection de livres qu'elle offre aujourd'hui à l'Institut rassemble six décennies passées à écrire et à se consacrer à la littérature. « Nous recevons l'héritage d'une des grandes écrivaines universelles contemporaines, d'une des grandes représentantes de la culture brésilienne et d'une descendante de la culture galicienne, ce qui renforce notre engagement envers la culture ibéro-américaine », a expliqué García Montero à l'agence espagnole EFE.

Tandis que les différents Instituts et bibliothèques Cervantes servent à la promotion de la culture espagnole, l'Institut de Rio de Janeiro est différent : il abrite des ouvrages portugais, espagnols et galiciens. C'est d'ailleurs pour cela que l'écrivaine a souhaité faire don de ses livres à ce lieu précis, afin que sa bibliothèque soit accessible à tous les Brésiliens. Nélida Piñon n'a obtenu que très récemment le passeport et la nationalité espagnole.

« Je ne suis pas triste de voir les étagères de ma maison vides, car je sais qu'elles rempliront le cœur de nombreuses personnes. Je savais que les livres n'étaient pas à moi. Ils m'ont aidé à m'éduquer, à me former et à apprendre que sans eux, nous n'avons aucune condition pour vivre, mais je savais qu'ils auraient un destin et qu'ils devaient être à la disposition des autres » a-t-elle expliqué à EFE.

Un véritable trésor

Parmi les ouvrages présents dans cette nouvelle bibliothèque, de nombreux trésors : des annotations personnelles de Nélida Piñón, mais aussi des collections importantes autour de la religion, de la littérature, et du Moyen Âge. Seront également présentés des exemplaires dédicacés de Clarice Lispector, Guimarães Rosa, José Saramago, Mario Vargas Llosa ou encore Gabriel García Márquez.

Des objets d'art, sélectionnés par l'écrivaine elle-même, décorent la bibliothèque. On y retrouve également, selon PublishNews, la bibliothèque privée de la lexicographe Elza Tavares, dont avait hérité Nélida Piñón.

Selon Domício Proença Filho, représentant de l'Académie brésilienne des lettres, cette donation est une « célébration du détachement et de la grande générosité avec lesquels Nélida Piñón a mis ses biens les plus précieux à la disposition des autres ». L'accès à la bibliothèque est gratuit.

Rédactrice en chef et membre du conseil éditorial de plusieurs revues au Brésil et à l'étranger, Nélida Piñón est également l'autrice de nombreux romans, dont certains furent traduits et en français et publiés aux Éditions des Femmes — Antoinette Fouque : Tempo das frutas (Le temps des Fruits), Sala de armas (La Salle d'Armes) ou encore A república dos sonhos (La République des rêves). Elle est traduite en français par Violante do Canto, Yves Colemanu et Geneviève Leibrich.

Ce 26 mai, vient de paraître Un jour j’irai à Sagres, traduit du portugais (Brésil) par Didier Voïta et Jane Lessa, dans la même maison.

Crédits Illustration : Casa de América, (CC BY-NC-ND 2.0)