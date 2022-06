L’auteur et son casier judiciaire”, par Éric Pessan

Au fil de la discussion entre les membres de l’association et le libraire (discussion amicale, tout ceci se passe dans une petite ville, les gens se connaissent, se retrouvent à l’apéro pour boire un verre en terrasse), le libraire a fini par cracher le morceau : « J’ai regardé les chiffres de Pessan, il ne vend pas beaucoup. »

D’où le peu d’envie de me recevoir.

Depuis des années, Livres Hebdo puis Datalib donnent à leurs abonnés les chiffres de vente en temps réel des auteurs. Ces données sont statistiques, tout le monde le sait, elles ne reflètent pas exactement la réalité, mais elles présentent une image de la « valeur » de l’auteur (je vous laisse imaginer ce que signifie ce mot « valeur » entre guillemets).

Voici quelques années, un « gros » éditeur (itou pour les guillemets) m’a refusé un texte en me répondant clairement que je ne vends pas assez pour l’intéresser.

Avec le temps, donc, Datalib est devenu le casier judiciaire de l’auteur, une sorte d’ouroboros qui fait que si l’on a moins vendu à un moment on vendra moins par la suite parce que chaque nouveau livre est avant tout jugé sur les « performances » du précédent. L’image vaut ce qu’elle vaut, en fait peut-être que ces statistiques de vente sont plus contraignantes qu’un casier judiciaire, puisqu’au moins — lorsque l’on a purgé une peine, la logique veut que l’on ait payé sa dette. Tandis que vendre peu demeure une offense ineffaçable.

Je sais que publier un livre est un pari économique, je sais que faire venir un auteur en librairie est une charge de travail pour un libraire ainsi qu’un risque financier (en l’occurrence, dans le cas évoqué plus haut, le libraire n’aurait pas eu à me loger ni me nourrir puisque j’étais dans sa ville. Pas plus que mon éditeur n’aurait dû prendre en charge mon billet de train. La prise de risque économique était moindre), je sais à quel point chacun tente de survivre comme il peut, mais je rêve d’un temps d’avant les données numériques où un texte était regardé pour ce qu’il était et pas forcément par rapport aux ventes des textes précédents.

Dans un parcours d’auteur, il y a des livres qui marchent mieux que d’autres (le succès d’un livre, on le sait, dépend de tellement d’éléments) et certains auteurs (comme moi) n’ont pas un parcours linéaire : testant des formes, passant d’un genre à l’autre.

Ce coup de gueule ne concerne évidemment pas les éditeurs avec qui je travaille et je vais travailler, celles et ceux qui font confiance au texte qu’ils ont entre les mains, ni les libraires qui — volontairement — font le choix de mettre en avant des livres d’auteurs plus confidentiels. Heureusement, ils sont encore nombreux, ils sont encore la majorité, me semble-t-il, et je leur dois beaucoup, j’en ai conscience.

Je pointe là simplement une dérive dont j’ai bien peur qu’elle ne se généralise peu à peu : puisque l’économie du livre est si fragile, j’espère que l’on ne mettra pas trop le nez dans le casier judiciaire d’un auteur avant de l’inviter. Sinon, plus besoin de s’étonner que les ventes se concentrent toutes sur un nombre de titres de plus en plus restreint.

Et je comprends mes quelques amis cinéastes lorsqu’ils évoquent l’angoisse absolue des chiffres de fréquentation de la première semaine d’exploitation de leur film : tout leur avenir se joue en une semaine. Le roman, lui, a encore deux ou trois mois de vie devant lui (délai moyen des retours effectués par les libraires s’ils n’ont pas vendu le livre) avant de passer de l’espoir au pilon.

