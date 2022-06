Maroc : veto provisoire à la fusion Vivendi-Lagardère

Ainsi que l’indiquait la note d’information ayant précédé l’OPA menée par Vincent Bolloré, plusieurs pays seront sollicités : Arabie saoudite, Chine, la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale, mais également les États-Unis et le Maroc. Dans une récente communication, le Conseil de la concurrence marocain entend se plonger un peu plus dans le dossier, considérant l’existence d’un « doute sérieux d’atteinte à la concurrence ».

Et d’enclencher un examen plus approfondi, qui implique un veto provisoire. Car l’opération aurait donc des répercussions sur le territoire, « soit à travers la présence de filiales au Maroc, soit par l’existence d’un chiffre d’affaires réalisé au Maroc via la vente de marchandises ou la réalisation de prestations de services », indique un avocat de Casablanca à Medias24.

Et plus précisément, sur le marché de la vente des livres, ainsi que l’avait déjà noté le communiqué du Conseil de la Concurrence, en avril dernier. De fait, Lagardère dispose bel et bien d’une structure Hachette Livre Maroc, mais Vivendi ne serait plus en possession de filiales sur le territoire.

En revanche, leurs ramifications internationales, dans d’autres secteurs, demeurent incontestables — les médias, pour ne citer qu’eux.

Selon le déroulé usuel, une période de 90 jours intervient avant que le Conseil ne rende son avis. Et d’ici là, les deux opérateurs gardent toute latitude de proposer des solutions permettant de faciliter cette décision.

crédits photo : Hamza NOUASRIA/Unsplash