Localisation, effectifs, salaires : la branche librairie en détail

En se basant sur les chiffres de l'URSSAF, qui dénombre les établissements d’au moins un salarié relevant du code NAF 47.61 Z (commerce de détail de livres en magasins spécialisés), le Syndicat de la Librairie française estime le nombre de librairies proposant des livres neufs à 2372 établissements en 2020, réunissant un total de 12.374 salariés.

Il manque bien sûr à cet ensemble les établissements aux dirigeants seuls et non salariés, ainsi que les librairies aux dirigeants et aux effectifs non salariés. Aux 2372 recensés, s'ajouterait alors un bon millier supplémentaire, pour arriver à l'estimation du SLF, de 3300 à 3500 librairies indépendantes.

D'après le chiffre plus précis de l'URSSAF, le nombre d'établissements, en 2020, retrouve le niveau de 2015 (2376 librairies) et marque une croissance de 2,3 % par rapport à l'année précédente.

De la même manière, le nombre d'effectifs salariés présents au 31 décembre 2020 est en légère hausse par rapport à l'année précédente (12.374 contre 12.325).

Les régions où il fait bon lire

Où se trouvent ces établissements dénombrés par l'URSSAF ? Sans surprise, en 2020, la région Île-de-France reste la mieux dotée en librairies (selon le référentiel utilisé par l'URSSAF, toujours), avec 590 établissements, soit près du quart du total français. L'Auvergne–Rhône-Alpes vient ensuite, avec 316 établissements (13,3 %), puis l'Occitanie (215 librairies), la Nouvelle-Aquitaine (208), la Provence-Alpes-Côte d'Azur (189), la région Grand Est (151), les Hauts-de-France (136), la Bretagne (125), les Pays de la Loire (110).

De l'autre côté du spectre, les régions les moins bien dotées sont la Normandie (96), la Bourgogne–Franche-Comté (94), le Centre-Val de Loire (67), les départements d'outre-mer (64) et la Corse (11).

Dans le meilleur des cas, en Île-de-France, on trouve une librairie pour 20.889 habitants et, dans le pire, dans les Hauts-de-France, une enseigne pour 43.939 habitants.

Embauches et salaires

Pour la suite du rapport de branche, le syndicat patronal se base sur les résultats d'une enquête, menée auprès de 262 établissements en 2020, soit 245 entreprises et 1291 salariés.

Parmi les premières, 183 comptent au moins un salarié : 130 en comptent entre 1 et 5, 20 de 6 à 9, 19 de 10 à 19 salariés, 12 de 20 à 49 et enfin 2 seulement annoncent plus de 50 salariés. Une majorité d'entre elles déclare un chiffre d'affaires de 300.000 € à 600.000 € (156) contre, à l'autre bout du spectre, 37 librairies au CA dépassant 1,5 million €.

Quel que soit l'effectif des librairies de l'enquête, les libraires sont essentiellement des femmes (69 % des effectifs de l'ensemble). Elles sont d'ailleurs majoritaires dans toutes les catégories (employé, agent de maîtrise, cadre), à l'exception du dernier niveau, où les hommes représentent 55,6 % des effectifs. Cette disparité s'est toutefois réduite par rapport à 2018.

À LIRE: Salaires minima, prime d'ancienneté : extension d'un accord pour la librairie

Pour une grande majorité des salariés des librairies participantes à l'enquête, le temps plein est de mise (79 %). La proportion des salariés ayant moins de 5 ans d'ancienneté a atteint 51 % en 2020, une hausse substantielle par rapport à 2018 (41 %). 371 embauches (intérimaires compris, contre 181 en 2018) ont été déclarées dans les librairies prises en compte, en 2020, contre 558 départs (575 en 2018), essentiellement pour des fins de CDD.

Répartition des salariés selon leur type de contrat au 31/12/2020

Le recours aux CDD a été important en 2020 (45 % des contrats de travail pour les embauches), en particulier pour les femmes (74 %), devant les CDI (31 %), les apprentissages (13 %) et l'intérim (8,6 %).

Les écarts de salaires entre hommes et femmes vont de 0,3 à 3,6 %, au détriment des secondes, sur les quatre premiers niveaux de la classification (aux salaires les plus bas, donc). On retrouve un déséquilibre au niveau 9, le premier de la catégorie cadres (de 3,5 %, au détriment des femmes). Pour les niveaux 6 et 7 (agents de maitrise), le déséquilibre est cette fois au détriment des hommes.

Le rapport de branche complet est disponible ci-dessous.

Dossier : À Angers, les Rencontres nationales de la librairie 2022

Photographie : illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0