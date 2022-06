À Angers, les Rencontres nationales de la librairie 2022

Les 3 et 4 juillet 2022, le Syndicat de la librairie française (SFL) convie les libraires à Angers pour sa 6e édition des Rencontres nationales de la librairie. Premier rendez-vous professionnel suivant les confinements et autres adaptations dues à la pandémie, son programme reviendra logiquement sur ce moment, mais aussi sur d'autres préoccupations du métier.

Les libraires français se retrouveront à Angers, les 3 et 4 juillet prochains, pour débattre et s'informer des enjeux et défis contemporains du métier. Cette 6e édition des Rencontres nationales de la librairie reste organisée par le syndicat patronal du secteur, le Syndicat de la librairie française (SLF).

Au programme, donc, les impacts de la crise sanitaire en librairie, mais aussi les changements dans les habitudes de consommation, auxquels elle n'est pas étrangère, ou encore la communication et la vente en ligne pour les points de vente de livres, un point plus indispensable que jamais.

Les professionnels de la vente de livres réfléchiront aussi à leur impact sur l'environnement et aux moyens de réduire celui-ci, mais aussi aux nouvelles dynamiques de territoire et au circuit de distribution, qui se tend et rencontre de plus en plus de problématiques.

Du côté des opérations vers le public, le Pass Culture ou encore Jeunes en librairie feront l'objet de moments spécifiques pendant les deux jours de rencontres et d'échanges.

