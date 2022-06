Le souci du détail, au coeur de l'œuvre d'Hayao Miyazaki

Écologie, personnages féminins forts, relation entre l'humanité et la nature, guerre : les thèmes prédominants des films d'Hayao Miyazaki sont intemporels. Peu reconnu du grand public avant la sortie mondiale de Princesse Mononoké, en 1999, le réalisateur s'implique personnellement et de manière intense dans la création de ses films. Il dessine à la main, notamment avec de la peinture et des pinceaux, en utilisant la technologie en touche finale.

« C’est très important pour moi de retenir le bon ratio entre le travail à la main et le travail sur ordinateur. J’ai appris cet équilibre maintenant, comment utiliser les deux et encore pouvoir dire que mes films sont en 2D », expliquait-il dans le Financial Times en 1999. Une implication très importante, qui donne à ses films un réalisme puissant, faisant d'eux des œuvres novatrices.

Dans son ouvrage Starting Point, publié en 2010 et non traduit en France, le réalisateur déclarait que « [m]ême si le monde dépeint est un mensonge, l'astuce consiste à le faire paraître aussi réel que possible. En d'autres termes, l'animateur doit fabriquer un mensonge qui semble si réel que les spectateurs penseront que le monde dépeint pourrait éventuellement exister. » L'eau et sa sensation, les odeurs, les ombres semblent ainsi extrêmement réalistes, même dans un monde différent du nôtre.

Très inspiré par les enfants et leur innocence — ces derniers étant très présents dans les films Ghibli, à l'instar du Voyage de Chihiro ou de Ponyo sur la falaise —, il fait preuve, comme eux, d'une imagination débordante et d'une création sans limites.

« Je les regarde et j'essaie de voir les choses comme ils les voient. Si j'y parviens, je peux créer un attrait universel. La relation est à double sens. Nous puisons de la force et des encouragements en regardant les enfants. Je considère que c'est une bénédiction de pouvoir faire cela, et de faire des films dans ce monde chaotique et éprouvant », expliquait-il dans The Independant.

Son prochain film, Kimi-tachi wa dō ikiru ka, est prévu pour 2023. Repoussé plusieurs fois, la lenteur de sa production est notamment liée à la capacité de création du réalisateur — qui est passé de 10 minutes par mois, à 1 minute par mois aujourd'hui.

« Nous dessinons toujours tout à la main, mais il nous faut plus de temps pour terminer un film parce que nous dessinons plus d'images », explique Toshio Suzuki, producteur au Studio Ghibli, à Entertainment Weekly. Adapté du roman Et vous, comment vivrez-vous ? de Genzaburō Yoshino (traduit en France par Patrick Honnoré), il sera probablement le dernier long-métrage de Miyazaki, où l'on retrouvera le réalisme et l'univers coloré typiques du Studio Ghibli.

Crédits : Miyazaki en 2012 (文部科学省ホームページ, CC BY 4.0)