ChouettesToilettes : les toilettes, porte d'entrée vers la bibliothèque

Le palmarès 2022 du concours Chouettes Toilettes :

Prix du meilleur espoir

Médiathèque Jack Ralite, Clermont-Ferrand (63), de la médiation littéraire dans les toilettes.

Prix du meilleur projet

Médiathèque Jean-Michel Bollé, Redon (35), changement de signalétique, des services et informations.

Prix de la mise en scène

Bibliothèque François Mitterrand, Gières (38), collections et animations présentées dans les toilettes, protections hygiéniques en libre service, travail avec le planning familial.

Prix de la lutte contre la précarité

Médiathèque de la Canopée, Paris (75), colorisation et végétalisation des toilettes, communication solidaire, protections hygiéniques...

Médiathèque Yockoteck, Saint-Aubin-des-Landes (35), accueil, des touts-petits aux adultes, aspect participatif et engagement des usagers.

Prix du jury

Bibliothèque municipale de Vevey, Suisse-Canton de Vaud, signalétique inclusive, information sur la précarité menstruelle, esthétique...

Toilettes de la bibliothèque municipale de Vevey, Suisse-Canton de Vaud

L'objectif du concours reste bel et bien de « sensibiliser les bibliothécaires à l'accueil du public, en passant par un sujet qui parait anecdotique mais ne l'est pas », indique Virginie Delrue, rappelant une vérité parfois oubliée : « On voit dans tous les établissements des gens qui ne viennent que pour les toilettes. » Ce constat ne doit pas frustrer les bibliothécaires, mais les inciter, explique-t-elle, à créer les toilettes qui donneront envie de rester dans l'établissement.

« Si vous avez des toilettes propres, mais grises et moches, l'effet ne sera pas incitatif, et les usagers ou usagères n'auront pas envie de découvrir le reste du bâtiment ni ses collections », affirme Virginie Delrue.

Plus encore, les toilettes de la bibliothèque, parfois les seules gratuites d'un territoire, doivent être considérées comme un service à part entière. « Pour une personne atteinte par la maladie de Crohn, par exemple, cet aspect de la bibliothèque devient primordial. C'est la raison pour laquelle nous poussons les bibliothécaires à inscrire leur établissement dans les applications qui recensent les toilettes publiques. »

Parmi les autres questions qui animent la profession sur le sujet des toilettes, l'institution de toilettes mixtes, ouvertes aux hommes, aux femmes, aux non-binaires, en transition, mais aussi aux personnes atteintes d'un handicap, sans distinction. Mises en place au congrès (avec des toilettes non-mixtes conservées malgré tout), les toilettes mixtes s'inscrivent, selon Virginie Delrue, dans une volonté d'« accueillir tout le monde de la meilleure manière possible, la plus inclusive, la plus bienveillante ».

« On se rend facilement compte, en étudiant l'histoire, que les toilettes genrées ont été artificiellement apportées et que leur persistance n'est pas justifiée. Par exemple, si vous êtes un homme et que vous devez changer votre bébé, vous vous retrouverez souvent à entrer dans les toilettes des femmes, parce que la table à langer y est installée », détaille la bibliothécaire.

Au sein de son propre établissement, le site de Calais de la Bibliothèque de l'Université du Littoral Côte d'Opale (Bulco), les toilettes mixtes ont été installées il y a cinq ans, sans recevoir aucune critique de la part des étudiants. La crainte de l'agression, souvent opposée à la mixité des toilettes, « est un faux problème : dans les toilettes mixtes, on a deux fois plus de chances de voir quelqu'un franchir la porte, pour apporter une aide. Au contraire, les agressions dans les toilettes surviennent le plus souvent dans des toilettes non mixtes. »

Le jury de l'édition comptait, entre autres, les fondateurs et fondatrices de ce prix (Bénédicte Frocaut, Amandine Jacquet et Vincent de Lavenne), ainsi qu’Hélène Brochard, membre de la commission AccessibilitéS (ABF) et Virginie Delrue, membre de la commission Légothèque (ABF), et enfin diverses personnalités qualifiées. Outre les luxueux et dispensieux lots remis aux gagnants, le concours Chouettes Toilettes est aussi l'occasion de proposer une checklist à destination des professionnels, pour améliorer les toilettes de leur établissement...

