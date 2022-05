Italie : du retour des ventes en librairie à l'horizon Paris 2023

Selon le rapport de l’AIE au cours des quatre premiers mois de 2022 (document en fin d'article), 32 millions de livres ont été vendus via les canaux commerciaux – librairies physiques et en ligne et grande distribution – pour un total de 469 millions €, soit une baisse de 2,5 % et 3,7 %, respectivement, par rapport aux quatre premiers mois de l’année dernière. Mais 5 millions d’exemplaires supplémentaires ont été vendus (+17 %) par rapport à la période pré-pandémique 2019, correspondant à un total de 65 millions € au prix de couverture (+16 %).

Il faut souligner l’impact de l’augmentation du coût du papier (plus de 50 % par rapport à janvier 2021), de l’inflation de 6,2 % (données d’avril) et de la baisse de l’indice de confiance des familles, qui passe de 117,7 en décembre 2021 à 100 en avril 2022.

Plus de ventes en librairie et plus de bandes dessinées

Ensuite, on constate que les librairies physiques sont en hausse, alors que les ventes de livres en ligne sont en baisse. 245,8 millions € de livres ont été vendus dans les librairies physiques, 201,7 millions € dans les librairies en ligne et 21,6 millions € via la grande distribution. En termes de quotas, les librairies revendiquent plus de la moitié des ventes avec 52,4 %, les ventes en ligne s’installent à 43 %, et la grande distribution chute encore à 4,6 %.

En 2022, les seuls genres qui ont connu une croissance sont la fiction étrangère et la bande dessinée, dont les ventes en librairie ont triplé entre 2019 et aujourd’hui.

Par ailleurs, selon une enquête de l’Observatoire de l’AIE, réalisée par Pepe Research, en 2021, 59 % des acheteurs ont affirmé avoir été « très » ou « assez » influencés par ce qu’ils ont lu ou vu sur les réseaux sociaux, alors qu’en 2019, ce chiffre était de 50 %.

Signalons que le Giornale della Libreria, en collaboration avec Nielsen BookScan et le bureau de recherche AIE, afin de mieux cartographier le marché italien, propose chaque mois un nouveau service en ligne : le classement général des 100 livres les plus vendus du mois et les six classements des 100 livres les plus vendus divisés par genre (et, parmi le genre, les fumetti ne manqueront pas).

Conquérir de nouveaux lecteurs et... Paris !

« L’édition italienne s’est remise des années de la pandémie », a expliqué Ricardo Franco Levi, président de l’AIE, « mais elle doit maintenant faire face à un contexte économique caractérisé par une augmentation du coût du papier, une inflation et une baisse de l’indice de confiance des consommateurs. À long terme, le défi consiste à conquérir de nouveaux et jeunes lecteurs qu’il faut atteindre à travers les canaux de communication qu’ils utilisent le plus et en offrant une gamme de produits éditoriaux et culturels auxquels ils peuvent toujours s’identifier. »

Par ailleurs l’Italie sera le pays mis à l’honneur au prochain Salon du livre de Paris, en 2023.

Le président Levi, interrogé par ActuaLitté, n’a pas caché son enthousiasme pour cet événement à venir : « Nous voulons un feu d’artifice l’année prochaine à Paris, nous voulons faire une grande fête du livre de la culture et de la créativité italienne. Nous voulons envahir Paris » déclare-t-il. Et il ajoute : « Nous avons demandé que la tour Eiffel soit illuminée aux couleurs du drapeau tricolore italien à cette occasion. Ils attendent beaucoup de l’Italie et nous comptons bien répondre à cette attente. »

