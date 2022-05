La Comédie du Livre – Dix jours en mai continue d'écrire son histoire

Ces dernières éditions, de nouvelles formes sont apparues, nées de la rencontre entre écriture et arts de la scène. Offrant aux lectrices et lecteurs la possibilité d’un autre rapport au texte, elles occupent une place de choix dans la programmation 2022.

Afin de mieux les accueillir et les mettre en valeur, la Comédie du Livre est désormais dix jours en mai et propose spectacles littéraires, lectures et lectures musicales, pour petits et grands, dans de nombreux lieux — du Domaine d’O à la Cité des Arts, du Musée Fabre à l’Opéra Comédie.

Après deux années d’empêchement, de contrainte et d’absence, il était important à nos yeux de renouer les liens. Liens avec les quinze librairies, partenaires essentiels, garants de la diversité des publics et des livres ; liens avec les maisons d’édition : celles avec lesquelles le compagnonnage est déjà ancien et dont la présence est toujours aussi précieuse (de La Contre Allée à Métailié, en passant par Quidam et Sabine Wespieser...), mais aussi celles que l’on découvre pour la première fois cette année dans la programmation (Le Bruit du monde, Agullo, Les Pérégrines...).

Avec les autrices et auteurs, lectrices et lecteurs enfin, car c’est dans la rencontre entre celles et ceux qui créent en écrivant, et celles et ceux qui donnent vie aux textes en lisant, que réside la magie des manifestations littéraires, foires et salons, festivals et quinzaines, rencontres en librairie...

Pour ces retrouvailles tant attendues, nous avons voulu inventer la programmation la plus ouverte et généreuse possible, avec toujours le même goût de l’indépendance.

Une programmation qui rassemble et fédère, autour d’écrivains venus de toute l’Europe, et même d’Argentine et d’Amérique du Nord ; autour d’un Prix Goncourt venu du Sénégal et de sa carte blanche, reflet d’une diversité littéraire bienvenue ; autour de trois éditeurs — Anacharsis, Liana Levi et 6 pieds sous terre — dont les catalogues tracent trois chemins possibles d’indépendance éditoriale ; autour de la jeunesse enfin, pour laquelle ont été pensées, pour la première fois cette année, deux journées de spectacles, ateliers et lectures contées.

Ainsi La Comédie du Livre – Dix jours en mai continue‐t‐elle à écrire son histoire, au plus près des librairies qui font vivre le livre à l’année, avant de nouvelles, et prochaines, métamorphoses...

crédits photo : Comédie du livre