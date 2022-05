Bibliothèques : Covid et droit d'auteur n'ont pas fait bon ménage

Il semblerait que lundi dernier, la Bibliothèque du Congrès, située à Washington, soit devenue un peu plus drôle. L'œuvre du dramaturge, producteur et scénariste Neil Simon a fait l'objet d'une donation, et sera transférée dans les allées de la bibliothèque nationale américaine. Plus de 7700 objets et documents, des ébauches manuscrites aux balles de baseball signées, documenteront le processus créatif du dramaturge américain le plus populaire du XXe siècle.