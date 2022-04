Un quart des bibliothèques en France disposent d'une offre numérique

Ce sont 2014 bibliothèques, répondant aux trois critères géographiques, qui ont pris part à l’enquête — dont 1682 desservants des zones de moins de 5000 habitants. Dans une vision d’ensemble, notons que plus d’un quart des établissements disposent de contenus numériques. Corollaire : plus les collectivités sont importantes, plus ce catalogue a des chances d’exister. Ainsi, 83 % des lieux de prêts installés dans les communes de plus de 20.000 habitants en font bénéficier leurs usagers.

Usages, offres et petits problèmes

Premier constat de la crise : la hausse des inscriptions à ces services. Entre 2019 et 2020, 85 % de mieux, en moyenne — 79 % pour les villes de plus de 20.000 personnes.

Dans la constitution de ses catalogues, les contenus d’autoformations représentent 79 % des ressources proposées, suivis des périodiques et de la presse, avec 78 %. La vidéo prend la troisième place, avec 72 %. Le livre homothétique intervient en cinquième position avec 63 % (derrière la musique à 64 %), puisque les livres audio, à 50 %. Le jeu vidéo et les dictionnaires sont ex aequo, avec 15 %.

Mais encore faut-il disposer d’agents en mesure d’accompagner les usagers : en moyenne, 2,3 personnes par établissement sont mobilisées — contre 3,9 dans les communes de plus de 20.000 habitants. Et pour évaluer la pertinence des choix déployés, ainsi que les usages, les grandes collectivités bénéficient à 73 % de suivis et d’indicateurs, et 88 % des bibliothèques départementales. Ces données provient, à 81 % des fournisseurs de contenus.

Reste alors à associer les œuvres et les appareils de lecture. 77 % des bibliothèques fournissent du matériel, « avec la mise à disposition d’ordinateurs (68 %), de tablettes (34 %) ou de liseuses (31 %). Sur les matériels mis à disposition et pouvant être empruntés (42 %), une grande partie est préchargée avec des contenus (78 %) », note le rapport.

On ne doutera pas que les livres numériques représentent, à 92 %, la grande majorité des œuvres préchargées.

Mais cela n’empêche en rien les difficultés rencontrées : plus l’établissement est important, plus ces dernières se ressentent. « Les difficultés rencontrées sont principalement financières (25 %) ; elles peuvent également être liées à la complexité de l’offre (11 %) ou en raison de difficultés techniques (7 %). La complexité de l’offre est une observation plus largement avancée par les bibliothèques de plus grande taille (35 %) », apprend-on.

L'économie du digital

Quant aux coûts, on apprend que seuls 14 % des bibliothèques négocient leurs achats de ressources. Or, le budget d’acquisition pèse en moyenne pour 22 % des ressources disponibles — soit 41.874 €. Et, pandémie oblige, il a augmenté de 5 % entre 2020 et 2021, spécifiquement pour les lieux de plus de 20.000 habitants.

« Une forte majorité (82 %) des bibliothèques des grandes collectivités est membre d’une association professionnelle. Pour celles-ci, il s’agit en majorité d’une adhésion à RéseauCarel (73 %), à Images en bibliothèques (14 %) ou à l’ACIM (5 %) », souligne le MCC. Et ce, du fait des remises plancher ou encore des échanges avec une communauté d’intérêts.

Si quand c’est gratuit, c’est vous le produit, alors notons que 8 bibliothèques sur 10 offrent des ressources numériques à titre gracieux. « La quasi-totalité (94 %) des petites et moyennes bibliothèques se tourne vers la bibliothèque départementale pour bénéficier de ressources numériques à titre gratuit. Les bibliothèques de taille moyenne se tournent également (18 %) vers leur réseau de lecture publique pour bénéficier de cet accès », observe l’enquête.

Le cas PNB

Prêt Numérique en Bibliothèque, solution poussée par Dilicom, fournit 22 % des répondants en ressources. Et malgré la crise, on n’assiste pas à une explosion de cet outil — sa croissance est constante. Sur ces clients, ils sont un quart à avoir acheté des audiolivres — mais 26 % des répondants indiquent ne pas vouloir saupoudrer leur budget. D’autres mettent en avant le coût élevé (16 %) ainsi que l’attente de la possibilité de téléchargement (16 %). En outre, 56 % des partenaires de PNB achètent des titres sans simultanéité.

La part de l’offre PNB empruntée a doublé entre 2019 et 2020, passant de 19 % à 38 % en 2020. Dans le même temps, la DRM light LCP est installée pour la moitié des bibliothèques usant de PNB. De fait, 77 % des usagers pointent toujours des problèmes avec la DRM Adobe — contre 60 % avec le téléchargement et 31 % avec les applications. Enfin, 37 % rendent leurs ebooks avant la date butoir.

Et le COVID alors ?

Les impacts de la crise se reflètent assez logiquement dans les chiffres : 55 % des établissements ont noté une augmentation des usages. Le recours à ces œuvres dématérialisées a d’ailleurs permis de maintenir, pour partie, le lien avec les utilisateurs. Ainsi, l’offre a augmenté, sous différentes formes : nouvelles ressources, pour 48 % des établissements, accroissement du catalogue ebook, pour 36 %, hausse du nombre d’utilisateurs pour 27 %, etc.

Pour autant, si 20 % d’entre eux ont envisagé d’acheter plus de numérique, 66 % n’ont finalement pas donné suite. Parmi les 20 % de bibliothèques qui ont envisagé une augmentation du budget, cela a été suivi d’effet dans 84 % des cas : par redéploiement de crédits depuis d’autres postes budgétaires (hors budget d’acquisition) à 37 %, par redéploiement de crédits au sein du budget d’acquisition à 31 % ou bien par une augmentation nette du budget d’acquisition de ressources numériques (26 %).

Pour l’avenir, les personnels attendent avant tout qu’on leur donne accès à des contenus de qualité, pour 33 %, qui soient pratiques d’utilisation, pour 23 %, et diversifiés, pour 22 %.

« Dans les verbatim recueillis, quelques bibliothèques mettent en avant les difficultés techniques encore nombreuses, qui rebutent le personnel et les usagers. Le manque de visibilité des ressources numériques est cité, ainsi que le besoin de formation à ces ressources. Le besoin d’accessibilité des ressources pour les publics empêchés ou éloignés est également évoqué », conclut le ministère.

L'étude complète est à retrouver ci-dessous :

crédits photo : CC 0