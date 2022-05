Amazon licencie deux salariés impliqués dans la syndicalisation

C'était, pour Amazon, un vote « décevant ». Pour les salariés, à l'inverse, la victoire était éclatante. Pour la première fois de son histoire, le géant du web a vu, ce 1er avril 2022, ses travailleurs voter en faveur de la syndicalisation. L'entrepôt JFK8, situé à Staten Island (New York) est ainsi devenu le premier syndiqué d'Amazon aux États-Unis.

Un vote historique dans l'histoire du syndicalisme et des GAFAM : porté par le syndicat Amazon Labor Union (ALU) et le National Labor Relations Board (NLRB), il s'est déroulé dans un contexte d'obstruction par l'entreprise, qui a dépensé 4,3 millions de dollars pour des consultants antisyndicaux en 2021, selon le Huffington Post. La victoire a d'ailleurs inspiré le reste du pays : plusieurs centaines de travailleurs du Sud-Ouest, de la côte Est et du Midwest ont contacté Amazon Labor Union afin d'organiser des syndicats.

« Nous inspirons des travailleurs en Inde, en Afrique du Sud, en Italie, en Allemagne, en Espagne et en France », s'est réjoui Brett Daniels, directeur de l'organisation d'Amazon Labor Union, dans les colonnes de Motherboard. En décembre dernier, c'était chez Starbucks que se créait, pour la première fois, un syndicat dans deux établissements de Buffalo, dans l’État de New York.

Aujourd'hui, pour deux salariés de l'entrepôt de Staten Island, l'heure n'est plus à la fête : Mat Cusick et Tristan Dutchin, deux militants très engagés pour la victoire de l'ALU en avril, viennent d'être licenciés par Amazon. Pour le premier, la firme remet en cause une « démission volontaire due à un abandon de poste », Cusick étant en congé pour s'occuper d'un de ses proches, malade du COVID-19. Tristan Dutchin, organisateur et porte-parole de l'ALU, voit son poste remis en cause pour des « retards sur les objectifs de productivité », selon Motherboard.

Pour les deux travailleurs, aucun doute : Amazon remet en cause leur implication dans la création du nouveau syndicat de l'entrepôt JFK8. « Je pense que ce sont des représailles. Amazon sait que je fais la une des journaux nationaux. Ils ont vu toutes mes interviews dans la presse », déplore Tristan Dutchin. Le géant du web est reconnu pour sa lutte acharnée contre la syndicalisation : en mars 2020, l'ancien président de l'Amazon Labor Union, Chris Smalls, avait été licencié après avoir alerté sur les conditions de travail liées au COVID-19.

Le 5 mai, ce sont six cadres supérieurs, qui supervisaient la campagne antisyndicale d'Amazon à JFK8, qui ont été licenciés par l'entreprise. Des licenciements en cascade qui mettent en lumière les efforts persistants du site web contre les syndicats, qui empêchent, selon la firme, « une relation directe entre salariés et entreprise ». Grâce à la victoire de l'ALU, les travailleurs demandent aujourd'hui une augmentation des salaires, des objectifs de productivité plus raisonnables, et du temps libre supplémentaire.

Amazon, lieu de travail « le plus sûr de la planète » ?

Toujours selon Motherboard, Amazon ne reconnaitrait pas, à ce jour, la victoire de l'ALU le 1er avril. Et pour cause : il est devenu encore plus dangereux de travailler chez Amazon en 2021. Selon un rapport de l'Administration de la sécurité et de la santé au travail (OSHA), gérée par le Strategic Organizing Center, « l'entreprise n'a non seulement pas réussi à améliorer ses taux de blessures, mais elle a aussi obtenu des résultats nettement moins bons que l'année précédente, ce qui soulève des questions importantes sur l'engagement de la direction d'Amazon à prévenir les blessures des travailleurs ». Les salariés auraient subi plus de 34.000 blessures graves au travail en 2021.

Un véritable contraste, puisque Jeff Bezos annonçait, au moment de son « départ » de la société le 15 avril 2021, vouloir faire d'Amazon « l'endroit le plus sûr de la planète pour travailler », en réponse aux motivations syndicalistes de ses salariés. L'entreprise a d'ailleurs, en ce début d'année 2022, subi plusieurs revers. Outre ce vote historique pour la création de syndicats aux États-Unis, plusieurs débrayages ont eu lieu, en France, concernant l'augmentation des salaires. Par ailleurs, et pour la première fois depuis 2015, Amazon a subi une perte de 3,8 milliards $ au premier trimestre 2022...

Crédits : Une manifestation de l'ALU, le 4 septembre 2021 (Pamela Drew, CC BY-NC 2.0)