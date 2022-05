Une ballade pour Robbie

Quand Robert Goolrick a reçu en 2013 le Grand Prix des lectrices de ELLE pour Arrive un vagabond, il a prononcé en français un discours inoubliable. Heureux comme un môme un soir de Noël, plus chic que Gatsby, il a notamment raconté que, selon lui, l’imaginaire du sud des États-Unis se résumait à deux histoires : « Un inconnu arrive en ville » et « Le fils chéri (ou maudit) de la ville part à l’aventure ».

Le samedi 30 avril 2022, Robert Goolrick a quitté la ville. J’espère que c’est pour une belle aventure.

Féroces, Une femme simple et honnête, Arrive un vagabond, La Chute des princes, L’Enjoliveur, Après l’incendie, Ainsi passe la gloire du monde.

À chaque parution d’un de ses romans, nous mettions à jour cette liste bibliographique. Elle prend une dimension plus grave maintenant qu’elle est achevée. Nous n’allons plus batailler sur une quatrième. Nous ne partagerons plus l’excitation de la recherche du bon titre.

À la remise du Prix Fitzgerald en compagnie de Yannick Grannec

Robert aimait les honneurs, il aurait voulu que j’écrive cet hommage. Il était mon ami et plaisantait en disant que j’étais son « père véritable ». Il était important pour moi de croire que c’était une plaisanterie. Parce que ça ne l’était pas. Et que cela m’obligeait.

Robert a connu les plus grandes blessures et quelques joies intenses : il fut un enfant abusé, un addict au bord du gouffre, un des grands mad men de Madison Avenue, un chômeur alcoolique dans un taudis infesté de rats, un auteur millionnaire après le carton américain d’Une femme simple et honnête, un romancier ivre de fierté en raison de sa reconnaissance littéraire en France.

Il ne cessa jamais de courir pour échapper à ses démons et, tant qu’il eut la force de mettre entre eux et lui de grands romans, il vécut.

Rattrapé par les dettes, la maladie, la solitude et les cauchemars, il est mort comme il l’avait prédit dans son dernier roman, Ainsi passe la gloire du monde.

Robert Goolrick et Marie de Prémonville

Mais il m’aurait prié de laisser de beaux souvenirs derrière lui. Des souvenirs que plusieurs d’entre vous ont partagés : l’accueil critique de Féroces ; les déjeuners organisés par Virginie Migeotte avec les libraires chez Moustache (Robbie et les libraires, cette histoire d’amour-là mériterait un roman) ; le Grand Prix des lectrices de Elle ; la fête à l’hôtel Beau Rivage pour la remise du Prix Fitzgerald et sa complicité ce jour-là avec Yannick Grannec ; la conférence avec des lycéens lors du festival America, sa brève rencontre avec Emmanuel Carrère, son écrivain français préféré (juste après Proust) ; chacune de ses retrouvailles avec sa traductrice, devenue sa meilleure amie et confidente, Marie de Prémonville.

Je sais aussi qu’il aurait ardemment insisté pour que je dise à Bernard Babkine, Anne Berthod, Ariane Bois, Isabelle Bourgeois, Laurence Caracalla, André Clavel, Isabelle Curtet-Poulner, Françoise Dargent, Claire Devarrieux, Nathalie Dupuis, Alexandre Fillon, Fabrice Gaignault, Valérie Gans, Violaine Gelly, Clémentine Goldszal, Didier Jacob, Oriane Jeancourt-Galignani, Claire Julliard, Olivia de Lamberterie, feu Pierre-Robert Leclercq, Raphaëlle Leyris, Michel Litout, Cécile Mazin, Jeanne de Ménibus, Jean-Maurice de Montremy, Olivier Mony, Christophe Ono-Dit-Biot, Karine Papillaud, Delphine Peras, Bernard Quiriny, Christine Sallès, Augustin Trapenard, Nicolas Ungemuth, et tant d’autres (sincèrement pardon pour les oubliés)… il aurait insisté pour que je leur dise : vos critiques ont été les instants de consolation de mon existence.

Pour la plus grande part de sa vie, Robert n’a pu compter que sur deux certitudes : ses plaies et son œuvre. En soutenant l’œuvre, vous l’avez sauvé longtemps. Merci.

Robert a écrit son épitaphe. Elle figure à la dernière page de La Chute des princes.

Pour ma part, je préfère un autre au revoir. Son premier roman, Féroces, raconte l’histoire de son enfance fracassée et se termine ainsi : « … car je tente de croire, car je crois de tout mon cœur, que toujours demeure l’écho obstiné d’une chanson. »

Stephen et toute l’équipe des Éditions Anne Carrière : Anne, Alain, Sophie, Yasmina, Anne-Sophie, Julia, Assia

Juste avant la remise du Grand Prix des lectrices de Elle

