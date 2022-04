Pharaon des Deux Terres : rendez-vous au VIIIe siècle avant notre ère

Le Musée du Louvre inaugure une nouvelle exposition, ce 28 avril jusqu’au 25 juillet, hall Napoléon : Pharaon des Deux Terres. L’épopée africaine des rois de Napata. Une découverte qui s’accompagne par ailleurs d’un cycle de conférences (4 €), à travers cinq thématiques dont « Taharqa, découvreur des deux Nils, fondateur de Philæ », « La route du Nil vers le cœur de l’Afrique », « Le souvenir de Méroé », etc.

Un album officiel de l’exposition, réalisé par le commissariat de la manifestation, et coédité par le musée du Louvre éditions et El Viso, permet de survoler les collections, en 48 pages. Il présente une cinquantaine de pièces incontournables de l’exposition, représentatives du règne des pharaons de la XXVe dynastie, dite kouchite, notamment de Taharqa, le plus célèbre d’entre eux, roi visionnaire, guerrier et bâtisseur, avec un commentaire complet pour chacune.

Le roi Taharqa et le faucon Hémen

De même, un catalogue d’exposition permet, lui, de prolonger l’aventure avec nombre de références complémentaires et de rappel aux pièces présentées. Il a été conçu sous la direction de Vincent Rondot, assisté de Faïza Drici, pour une coédition Louvre éditions et El Viso.

Au VIIIe siècle avant notre ère, le pays de Kouch, en Nubie et au-delà, longtemps dominé par l’Égypte, reprend son indépendance. Sa capitale religieuse et politique se situe à Napata, dans la région de la quatrième cataracte du Nil. Nous sommes au cœur du Soudan actuel. C’est de là que surgirent les rois fondateurs de la 25e dynastie égyptienne, guerriers et bâtisseurs, qui unifièrent l’Égypte et le pays de Kouch en un seul vaste royaume s’étendant du delta du Nil jusqu’à la confluence du Nil Blanc et du Nil Bleu.

Le plus célèbre de ces pharaons kouchites, cité dans la Bible, est sans conteste Taharqa, digne héritier des grandes figures de l’Ancien et du Moyen Empire, couronné à Memphis « maître des Deux-Terres ».

En s’installant sur le trône des pharaons, pourtant, les rois de Kouch héritaient de la menace assyrienne et leurs règnes furent une succession de guerres et de batailles gagnées ou perdues, de sièges de forteresses, de sacs de villes et de déportations...

Cet ouvrage, en même temps qu’il raconte une épopée, révèle une civilisation, celle du royaume napatéen, de ses rois et de ses reines, à travers des œuvres riches et originales : stèles et statues monumentales de granit, statuettes en bronze et or, bijoux royaux et couronnes. La part belle est faite aux dernières découvertes, dont celle en 2003 des statues royales de Doukki Gel, en Nubie soudanaise, qui avait marqué les esprits.

