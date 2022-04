La force de l’économie circulaire en Italie pour les livres

La première librairie appelée Libraccio a ouvert en 1979 à Milan. Aujourd’hui les points de vente sont quasiment une soixantaine.

« Nous sommes une réalité “verte” qui se concentre sur l’économie circulaire, les livres d’occasion dans les différents secteurs de la fiction, de la non-fiction et des livres scolaires. Et puis les livres épuisés, la ligne de papeterie à des prix avantageux (...). Nous sommes des librairies “de destination”, c’est-à-dire des lieux où les gens viennent nous chercher (…). » C’est ainsi que l’administrateur délégué Edoardo Scioscia définit l’identité de Libraccio dans un entretien au Giornale della Libreria.

Après la crise, la renaissance

Certes, cette réalité a souffert pendant la pandémie, mais elle a aussi beaucoup investi, environ deux millions et demi, pour essayer d’ouvrir de nouveaux établissements dans toute l’Italie : le réseau comptait 48 magasins pendant la pandémie et aujourd’hui il a atteint 56 points de vente. « Nous employions 470 personnes, maintenant il y a 490 employés permanents », dit Scioscia à Il Giornale della Libreria.

En effet en 2020, en raison de la pandémie, le chiffre d’affaires était tombé à 81,5 millions €, contre 85 en 2019. En 2021, les résultats sont extrêmement positifs : le chiffre d’affaires a de nouveau augmenté pour atteindre 90 millions €, un meilleur résultat que dans les années pré-pandémiques.

Un réseau de proximité

Le modèle auquel se réfère désormais le Libraccio est celui d’un réseau de librairies « plus petites, de proximité et à taille humaine ». En termes de taille, « nous partons d’un minimum de 150 mètres carrés pour arriver à un maximum de 400 ».

En effet, l’administrateur délégué souligne qu’avec la pandémie, les zones les plus en difficulté étaient celles des grands centres et proches des universités, alors qu’en province et dans les endroits les plus périphériques la situation était meilleure.

En général, le modèle est celui d’un contrôle et d’un encadrement central fort, même si les achats dans les différentes librairies sont gérés de manière indépendante. Les libraires ne sont certainement pas de « simples vendeurs », mais sont formés en collaboration avec l’importante école de libraires Umberto et Elisabetta Mauri.

De plus, afin de favoriser l’entraide entre les magasins et la création d’un véritable réseau de librairies, les points de vente se développent « en réseau, en ouvrant des succursales distantes de 60-70 kilomètres », précise encore Scioscia.

Il Libraccio se concentre sur les livres d’occasion, mais pas seulement. Selon Scioscia, dans le secteur scolaire, les livres d’occasion représentent 20 % des ventes et dans le secteur de « varia » (littérature générale et non-fiction), deux livres sur cinq vendus sont d’occasion ou hors catalogue.

Les ventes en ligne sont également importantes grâce au partenariat entre les sites Libraccio.it, Feltrinelli.it et IBS.it dirigé par Feltrinelli.

Économie circulaire et partage de la culture

Il existe aussi en Italie des initiatives locales qui allient écologie et lecture, au nom de l’économie circulaire. À Taranto, par exemple, il existe une librairie où toute personne qui apporte des bouteilles en plastique et des canettes en aluminium reçoit un livre en échange : le plastique est donc utilisé comme monnaie d’échange.

L’initiative vise à protéger le territoire des Pouilles et à partager la culture. Une forme d’économie circulaire qui « transforme les déchets en ressources et diffuse la culture environnementale à coût zéro », comme le soulignent les organisateurs du projet Plasticaqquà Taranto à Greenme.

Le projet a été mis en place par l’association locale Plasticaqquà Taranto, en coopération avec le Gruppo Sportivo Polizia Locale. L’objectif est de sensibiliser à la question de la collecte sélective des déchets et, dans le même temps, de sauver de nombreux livres donnés par des bibliothèques ou d’autres magasins.

L’initiative Ecolibrary a été lancée en 2020 et a repris le 1er mars de cette année. Le fonctionnement est très simple : il suffit de déposer des bouteilles en plastique ou des canettes en aluminium au bureau des volontaires et de choisir un livre parmi ceux qui sont disponibles. Les bouteilles et les canettes sont ensuite remises à Kyma Ambiente — Amiu Taranto qui les recyclera.

