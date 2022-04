Un tank à couvrir de livres, pour arrêter les guerres

L’installation s’intitule Solo la cultura può fermare la guerra (Seule la culture peut arrêter la guerre). Un projet qui semble dramatiquement d’actualité dans cette période de crise et de conflit. Elle a été créée par Lorenzo et Simona Perrone. Ces artistes blanchissent des livres recyclés, cachant le texte sous une patine blanche de craie. Ainsi, chaque livre est transfiguré, accédant au rang de symbole : l’archétype de la lutte contre la division et la guerre pour promouvoir les valeurs de civilisation, de paix et de culture.

LibriBianchi, ou le livre-archétype

Cette idée et ce processus sont à la base de la création du projet « LibriBianchi » (LivresBlancs), qui est l’expression de la recherche artistique personnelle de Lorenzo et Simona Perrone – une recherche qui dure depuis plus de vingt ans.

Comme expliqué sur le site officiel des artistes, « Lorenzo et Simona utilisent de vrais livres sur lesquels ils travaillent avec de l’eau, de la colle et du plâtre, obtenant ainsi une matière première sur laquelle ils interviennent : divers matériaux apparemment étrangers s'appliquent comme du fil barbelé, du verre, des pierres, du bois et de la peinture acrylique blanche ».

Ils obtiennent ainsi le passage de la dimension sémantique du texte et de la lecture à la dimension symbolique d'une sculpture. Chaque livre se charge d'une autre histoire, porteur d'une être lecture à opérer autrement : entre le drapeau de paix et l'instrument de lutte pacifiste.

Une installation participative

L’installation pensée pour Milan revêt d'ailleurs une dimension participative : la contribution du public s'avère essentielle tant à sa réalisation qu'à son accomplissement. Ce samedi 23 avril chaque citoyen peut ainsi se rendre devant le Palazzo Reale, faire don d’un livre et le faire peindre par les artistes. Le livre sera ensuite placé sur le tank dans la Corte Grande du Palazzo Reale. À la fin de l’événement, il devra être complètement submergé par les livres.

Le tout premier fut lancé ce matin même :

Et par la suite, d'autres habitants, à l'instar de ce jeune Milanais, sont venus apporter leurs petites pages à l'édifice :

Rappelant une phrase de Platon (Timée, 86-87), Lorenzo et Simona Perrone affirment à MilanoToday ainsi leurs convictions : « Il n’y a rien dans notre neurophysiologie qui nous oblige à agir de manière violente et létale, c’est juste un fait culturel. Nous devons partir de là, de l’éducation, des études, afin de suggérer de nouveaux comportements “désarmants”. »