Le Petit Prince accompagne les voyageurs vers leur train

Samedi, c'est la Journée mondiale du livre et du droit d'auteur de l'UNESCO. Outre les activités autour des livres et des lectures, cette journée d'action porte également sur les droits des autrices. Et dans ce domaine, toutes les régions linguistiques de Suisse ont un retard à rattraper... C'est pourquoi le collectif d’autrices RAUF et l’association Autrices et auteurs de Suisse A*dS proposent un symposium de deux jours consacré aux préoccupations féministes dans le milieu littéraire.