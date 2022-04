Pierre Buraglio : “J'ai mis ma maison dans celle de Balzac

Donner carte blanche à Pierre Buraglio au cœur de cette Maison de Balzac, c’était transfigurer ce lieu de pèlerinage qui n’en est plus un, explique Yves Gagneux, directeur de l'établissement. C’est offrir une relecture de l’œuvre pour susciter l’envie de lire Balzac en le présentant non pas en auteur passéiste réduit à ses dates de vie et de mort, mais comme un écrivain universel.

Donner carte blanche à Pierre Buraglio et aux autres artistes passés avant lui (Louise Bourgeois, Alkis Boutlis ou Eduardo Arroyo), c’est aussi décomplexer le lecteur en lui faisant savoir que son Balzac est aussi juste que n’importe quelle autre façon de le voir. « Il y a autant de perception de Balzac qu’il y a de lecteurs », ajoute le directeur.

Car le Balzac de Buraglio est une vision originale de son rapport à l’écrivain. Ce n’est pas la première fois que l'artiste travaille avec l'écrit, exercice auquel il a déjà été confronté. Il s'y attache comme une danse, comme un oiseau qui virevolte autour d’un sujet, qui s’en approche toujours plus sans y laisser sa liberté de voir, de penser, de créer. Il travaille « avec, d'après, autour... » de Balzac.

C’est à travers un ensemble mêlant reprises et œuvres spécifiquement réalisées pour l’exposition que Buraglio livre sa propre vision de l’auteur. « Il est un de ces artistes qui pensent, qui se nourrissent des choses et des textes pour les assimiler avant d’en faire leur propre Chose », conclut le directeur.

Pierre Buraglio, interprète des romans balzaciens

Pour les projets de jaquettes de livre, l’artiste a travaillé en associant des dessins faits au cours des années, qui entretiennent une relation avec le projet. Il (re)crée des couvertures fictives de romans bien connus de l’œuvre balzacienne. Considérons Splendeurs et misères des courtisanes : il a associé le titre à ses dessins de l’Origine du monde (par Gustave Courbet) qu’il a réalisés au musée d’Orsay, afin de faire ressortir tout l’érotisme de sa propre lecture du roman.

Il est parvenu à assembler textes et dessins anciens, mais aussi photocopies, reproductions et autres pour en tirer du nouveau à travers ces projets de couvertures de livres. Et d’imaginer des liens que l’artiste n’avait pas faits dans un travail de récupération, le tout « dans un processus totalement balzacien ».

L’idée étant de récupérer le concept dissimulé dans les œuvres plastiques, disséminées par l’artiste. Il faut regarder et voir ces intentions pour en faire quelque chose, afin d’apporter des tas d’éléments tout en laissant des portes d’entrée. En somme, suggérer sans jamais rien imposer, dans une valse perpétuelle de remise en question au sein même de l’œuvre.

Le lien entre les cravates et le Traité de la vie élégante de Balzac est purement du fait de Pierre Buraglio et de son attachement à l’accessoire. Il a d’ailleurs choisi parmi sa propre collection de cravates pour en créer une installation. Pierre Buraglio accompagne cette dernière de citations au mur provenant de Balzac, mais aussi d’autres écrivains comme Sigmund Freud.

Impressionné par la méthode de travail de Balzac, Buraglio lui rend hommage à sa manière à travers un travail de sérigraphie. Les biffures sont là pour représenter la création dans la destruction, car si Balzac ne cessait d’augmenter, d’ajouter et d’annoter ses brouillons, Pierre Buraglio ampute et biffe jusqu’à ce que tout ou presque disparaisse.

Au rez-de-chaussée, l’on peut par ailleurs observer la transformation en œuvre de cette agence de destruction mis en face, comme un écho en négatif, des épreuves de Balzac.

Et de conclure ce dialogue entre auteur et artiste avec une série de représentations de la maison d'enfance de Pierre Buraglio et de « son » Val-de-Marne. Elle est accompagnée d'autoportraits comme une peinture du temps qui passe, à l'image des fresques sociétales dépeintes par Balzac dans ses écrits. Et l'artiste de conclure en nous confiant : « J'ai mis ma maison dans celle de Balzac. »

Crédit : ActuaLitté; CC BY SA 2.0