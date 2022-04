Bibliothécaires et auteurs inquiets d'une extrême droite au pouvoir

Dans moins d'une semaine désormais, les Français auront réélu un président ou élu une nouvelle présidente de la République. Cette dernière perspective – Marine Le Pen, candidate d'extrême droite –, n'inquiète pas uniquement pour les risques qu'encourrait la démocratie : elle concerne aussi son attitude vis-à-vis des divers contre-pouvoirs et courants de pensée critiques.

À ce titre, la culture joue gros. Les propositions de la candidate du Rassemblement national, en la matière, sont minimes, avec une ligne clairement définie, patrimoniale. Un volet important de la culture, évidemment, mais qui semble ici la seule préoccupation culturelle, à laquelle la candidate donne d'ailleurs un rôle : participer au « redressement moral du pays »... On comprendra que ce projet s'inscrit dans la théorie décliniste — de la guerre des civilisations au grand remplacement — qui constitue l'essence même de l'idéologie réactionnaire de l'extrême droite.

Le danger de l'extrême droite

À quelques jours du second tour, les appels à voter contre Marine Le Pen se multiplient. Plusieurs figures culturelles se sont engagées, parmi lesquelles Stanislas Nordey, le directeur du Théâtre national de Strasbourg, Olivier Py, celui du Festival d'Avignon, Éric Ruf, administrateur de la Comédie française, ou même Marc Levy, à travers des tribunes appelant à voter Emmanuel Macron.

Le danger qu'incarnent Marine Le Pen et l'extrême droite pour la liberté d'expression a été identifié par une partie de la profession. « Nous sommes effectivement très inquiets de la présence de Marine Le Pen au second tour, qui, si elle était élue, pourrait grandement mettre à mal la liberté d'expression et chercher à se servir de la culture et des artistes à des fins de propagande », nous indique ainsi la Ligue des auteurs professionnels, association d'écrivains et d'écrivaines.

« Du reste, ce parti politique a la fâcheuse habitude de participer à la polarisation des débats et des opinions, ce qui cause évidemment d’importants dommages pour notre société démocratique. Il faut protéger les nuances et les subtilités, garantir les modes de réflexions et d’actions collectives qui nous élèvent et nous apprennent à travailler ensemble », poursuit l'organisation.

La vision patrimoniale de la culture suscite aussi des interrogations quant aux intentions réelles de la candidate — d'ailleurs, l'autre candidat réactionnaire, Éric Zemmour, partageait cette approche : « Nous avons été particulièrement alarmés par la présence dans leurs programmes respectifs de mesures visant à contrôler la production culturelle, à surveiller les messages véhiculés, à encourager une certaine transmission de l'Histoire de France à travers la culture », détaille la Ligue.

Les bibliothécaires, un autre corps de métier qui connait bien les conséquences d'une extrême droite au pouvoir, résume assez clairement les préoccupations en vue de ce second tour : « Un gouvernement d'extrême droit peut représenter des risques pour tous les droits, y compris les droits culturels », rappelle l'Association des bibliothécaires de France (ABF).

Comme la Ligue des auteurs professionnels, l'ABF craint une politique culturelle uniquement patrimoniale, qui irait « à l’encontre des principes de neutralité et d’ouverture à tous les publics ainsi qu’à la notion de droit culturel que nous voyons consacrés par la loi Robert ».

Le congrès annuel de l'organisation se déroulera juste avant les élections législatives, au début du mois de juin. Quel que soit le résultat des présidentielles, l'ABF rappelle que les bibliothécaires sont « également attentifs à la pluralité des opinions qui doit pouvoir se refléter dans le pluralisme des collections offertes au public des bibliothèques et au principe de neutralité et veillerons à ce que ne viennent pas plus du gouvernement que de certaines municipalités une volonté d’orienter le contenu des collections en fonction de partis pris idéologiques ou à en limiter l’accueil sur des critères discriminatoires ».

« Il est important pour nous, dans un contexte de banalisation des discours extrémistes de rappeler que la réalité est loin d’être celle de mesures modérées », ajoute encore l'ABF. Les bibliothèques municipales ayant connu des responsables issus de l'extrême droite peuvent témoigner des pressions, hiérarchiques ou budgétaires, pour contrôler l'accès à certaines œuvres ou en censurer d'autres...

Signalons que les organisations professionnelles prêtes à s'engager contre une perspective frontiste ne sont pas légion, dans le domaine du livre : interrogés, le Syndicat national de l'édition, le Syndicat de la librairie française ou encore le Conseil permanent des écrivains n'ont pas répondu à nos questions.

Un bilan du quinquennat en demi-teinte

Le programme de 2017 du candidat Emmanuel Macron proposait un certain nombre de propositions culturelles, à l'inverse de celui de 2022, plutôt rachitique. S'il a tenu un certain nombre de promesses dans ce domaine, Macron laisse, après cinq années de mandat, un sentiment d'inachevé aux bibliothécaires, dans une certaine mesure, mais surtout aux auteurs.

Pour les bibliothèques, le mandat aura été marqué, d'emblée, par une opération destinée à élargir les horaires d'ouverture des établissements. Environ 400 projets d'élargissement ont été soutenus par le gouvernement, et, malgré des questions persistantes en matière de financement, l'ABF note « quelques effets positifs » de cette vaste opération. Une « loi Bibliothèques » a également été promulguée, mais, bien que largement soutenue par le gouvernement, elle reste le fait de la sénatrice socialiste Sylvie Robert : « Elle représente pour les bibliothèques territoriales à la fois une reconnaissance et un appui sur lequel nous comptons nous appuyer sur la base des principes qu’elle consacre », souligne l'ABF.

« Il faut saluer le travail entamé sur la formation, toujours en cours et sur lequel nous restons particulièrement mobilisés », ajoute l'organisation professionnelle, qui met toutefois un bémol : « Néanmoins, nous restons vigilants à une forme de politique culturelle qui ne se construirait qu’à base de grandes opérations de communication, d'appel aux dons et au bénévolat, au détriment d’une politique culturelle ambitieuse, reconnaissant la place des professionnels, le maillage territorial, la qualité des services et des conditions de travail des agents. » Le ton est donné, en cas de second mandat d'Emmanuel Macron.

Du côté des artistes-auteurs, la Ligue des auteurs professionnels considère que le suspens n'est pas bien long : « Si le bilan n’est pas satisfaisant, ce quinquennat restera paradoxalement marqué par une mise en lumière de l’absence de statut pour les artistes-auteurs et autrices et des problématiques que cela engendre. De manière inédite, des constats ont été faits par le ministère de la Culture : les problématiques liées à la professionnalité, à la représentativité et aux rémunérations des artistes-auteurs et autrices ont été soulevées. »

L'association déplore toutefois de nombreux rendez-vous « ratés », et un ministère « resté bloqué au stade du constat ». La transposition de la directive européenne sur le droit d'auteur et les droits voisins, par ordonnance, a également été mal vécue par la Ligue, quand, « sur le fond, la transposition est trop peu ambitieuse, au regard des opportunités qu'offrait le texte de la directive. Le Gouvernement avait une occasion historique de reconnaître aux artistes-auteurs et autrices un droit à une rémunération juste et appropriée, mais il n’en a rien fait ! L’occasion a été totalement manquée. »

La crise du coronavirus, qui a poussé les bibliothèques à « trier » leurs usagers en fonction de leur statut vaccinal, a aussi eu des conséquences importantes, notamment financières, pour les autrices et auteurs. « Cette crise a été un vrai catalyseur », note la Ligue, « on a remarqué que les institutions en place étaient bien incapables d’identifier de manière rapide et correcte celles et ceux qui se consacrent professionnellement à l’activité de création ». Seule l'action de l'intersyndicale des auteurs aura permis de redresser la barre, pour garantir un soutien financier aux plus menacés.

L'investissement remarqué de certains candidats

La culture a souvent été désignée comme la grande absente de la campagne présidentielle. L'ABF, qui avait fait parvenir un questionnaire aux prétendants et prétendantes, n'aura récolté que trois réponses seulement : elle déplore également le manque de détails dans les programmes de Macron comme de Le Pen.

« L’accès à la connaissance, la construction de l’esprit critique, la possibilité de forger une opinion libre, les médiathèques participent à la construction d’une politique sociale, solidaire et émancipatrice. Le manque d’intérêt de ces derniers mois, particulièrement en période de crise sanitaire alors que les bibliothécaires se sont mobilisés, est très mal ressenti par l’ensemble des professionnels », précise l'organisation.

Du côté des auteurs et autrices, la Ligue remarque « une évolution très favorable de la sémantique utilisée par [l]es candidats » qui évoquaient la situation de la profession dans leurs programmes, fruit « d’un formidable travail collectif mené depuis des mois par l’intersyndicale ». Yannick Jadot, Jean-Luc Mélenchon, Fabien Roussel, mais aussi Anne Hidalgo citaient ainsi le statut des auteurs dans leurs programmes ou dans diverses réponses.

« Le volet culturel a été quasi absent de la campagne, là où il était central il y a encore quelques années » remarque toutefois, comme l'ABF, la Ligue. Cependant, l'association sait ce que l'action politique peut faire sur les conditions de travail et de vie, et continuera son travail au-delà de l'échéance présidentielle : « Notre travail syndical est parfois invisible, or nous opérons un travail de fond auprès des élus de la République afin de sensibiliser les députés, sénateurs, élus locaux aux problématiques méconnues du statut d'artiste-auteur. Ce travail de lobbying est indispensable et nous le continuerons bientôt en envoyant nos 30 propositions aux futurs parlementaires de la nouvelle mandature après les élections de juin. »

Quel que soit le résultat dimanche soir, dès le lundi matin, les luttes culturelles reprendront elles aussi.

Photographie : dessin de Dugudus (Jeanne Menjoulet, CC BY 2.0)