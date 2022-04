Livre à Metz : livres et culture participent à la solidarité avec l'Ukraine

Le jaune et le bleu ornent les tables des libraires, sous le chapiteau du festival Le Livre à Metz : ce qui n'est peut-être qu'une coïncidence fait en tout cas écho au grand drapeau ukrainien déroulé sur le stand de la librairie Autour du monde (44, rue de la Chèvre à Metz).

Au même endroit vient à la rencontre des lecteurs et lectrices Galyna Dranenko, enseignante-chercheuse ukrainienne, auteure d'une thèse sur la littérature française du XXe siècle, maîtresse de conférences au département d’études romanes et de traduction, qu'elle dirige également, à l’Université Nationale de Tchernivtsi, à l'ouest de l'Ukraine, proche de la frontière avec la Roumanie.

« Au premier jour de la guerre », explique-t-elle, « je suis arrivée en France. Tchernivtsi, heureusement, n'a pas encore été bombardée, même si des alertes aériennes résonnent plusieurs fois par jour. » « Pour le moment », ajoute-t-elle avec inquiétude.

La ville accueille désormais un grand nombre de réfugiés, partis de l'est de l'Ukraine, mis à feu et à sang par l'invasion russe. « Un grand nombre de réfugiés, qui équivaut à au moins 20 % de la population de la ville, a rejoint Tchernivtsi. Mon appartement abrite ma famille venue de Kyiv et de l'est de l'Ukraine, avec des amis, des gens que nous ne connaissons pas, qui sont aussi abrités chez nos voisins », raconte Galyna Dranenko en notant la forte solidarité entre l'est et l'ouest du pays.

Dans son malheur, elle a trouvé un soutien grâce aux contacts noués depuis plusieurs années avec l'université de Lorraine et à un réseau d'entraide universitaire ukrainien, Échanges Lorraine Ukraine (ELU). Créée en 2004 et présidée par Violeta Moskalu, cette association s'est changée ces dernières semaines en une organisation qui gère la logistique de convois humanitaires, d'accueil de réfugiés et de collecte de dons. Symbole de cette proximité entre l'Ukraine et la Lorraine, une motion de jumelage entre Tchernivtsi et Metz a été votée par le conseil municipal de la cité messine.

“Aider avec les livres”

Parvenue en France après un périple alternant les routes parcourues en voiture ou à pied, Galyna Dranenko s'est immédiatement retourné vers son pays et ses habitants, et notamment Valeriia Kovalenko, une de ses anciennes étudiantes restées dans la ville de l'est de l'Ukraine, Kramatorsk. Rendue tristement célèbre ce vendredi 8 avril par une attaque russe meurtrière dirigée vers sa gare, la ville est en première ligne des bombardements.

« Je l'ai forcée à partir, car les bombardements se succédaient et l'immeuble en face de chez elle était complètement détruit », souligne Galyna Dranenko. « J'ai pris la décision de partir pour la France » après l'appel de sa professeure, reconnait Valeriia Kovalenko, dont les parents ont rejoint la capitale Kyiv. Elle est à présent réfugiée, abritée par Anne-Marie Carlier, gérante de la librairie Autour du monde. « Je n'ai pas hésité longtemps avant de l'accueillir, puisque j'avais une chambre chez moi. Je crois qu'elle a trouvé son rythme », nous confie cette dernière.

Le stand de la librairie, au festival Le Livre à Metz, bénéficie de la présence de Galyna Dranenko, Valeriia Kovalenko mais aussi de Valery, troisième réfugié ukrainien, lui aussi bénévole le temps de l'événement. Aux visiteurs du festival, ils présentent la littérature ukrainienne, mais pas seulement, pour permettre de mieux comprendre et appréhender les événements actuels.

« Aujourd'hui [le 8 avril, NdR] sort le livre d'Aharon Applefeld, un écrivain israélien originaire de Tchernivtsi, qui raconte notamment la guerre dans mon pays [La Stupeur, traduit par Valérie Zenatti, Éditions de l'Olivier] », pointe ainsi Galyna Dranenko. Andreï Kourkov, écrivain ukrainien francophone, est logiquement devenu une figure d'auteur centrale, et ses livres sont bien sûr présentés.

Valeriia Kovalenko s'applique aussi à faire de la littérature un porte-voix de la résistance ukrainienne et des souffrances de la population : elle se destine par ailleurs à la traduction littéraire, « pour améliorer la présence des auteurs ukrainiens en France ». Elle participe en ce moment au travail de traduction autour d'une anthologie des poètes ukrainiens contemporaines, en français, anglais et allemand, pour diffuser les poèmes et textes « écrits en ce moment, pendant la guerre, et diffusés sur les réseaux sociaux et sur YouTube, notamment ».

La libraire Anne-Marie Carlier se félicite de la mobilisation très forte du réseau culturel messin, voire lorrain. « Le transfestival Passages, avec l’Arsenal, a organisé une grande soirée en solidarité avec l’Ukraine : j’ai dit à Benoit Bradel, directeur de l'événement, que Galyna pouvait intervenir et faire passer des poèmes… Les actions se multiplient, tout s'embraye. »

L'enjeu reste, bien sûr, de maintenir cet engagement sur la durée si, malheureusement, le conflit vient à s'enliser. Toujours sous le chapiteau, le Secours populaire, qui bénéficie d'un espace, procède à une vente de livres au bénéfice de la population ukrainienne. « Les fonds récoltés ne sont pas directement envoyés en Ukraine, mais à des associations partenaires en Pologne ou en Moldavie, car ces dernières connaissent mieux les façons de vivre, de manger, par exemple, des Ukrainiens : ils sont plus proches de la réalité, pour répondre au mieux aux besoins », nous expliquent Raymond et Stéphane, bénévoles depuis, respectivement, 6 ans et 5 ans.

Les ouvrages, vendus entre 1 et 10 €, comprennent aussi quelques livres neufs, notamment une douzaine d'exemplaires des éditions Rue du Monde, achetés par la librairie Le Préau et proposés « avec une remise supplémentaire » au Secours populaire. Une autre manifestation de la solidarité à l'oeuvre des acteurs du livre.

Photographie : Valeriia Kovalenko et Galyna Dranenko au festival Le Livre à Metz, le 8 avril 2022 (ActuaLitté, CC BY SA 2.0)