Fidèles, les libraires de Metz investis dans son salon du livre

Place de la République, une « Grande Librairie » en dissimule beaucoup d'autres. Neuf, pour être exact, réparties dans toute la ville. Cette sacrée poupée gigogne est faite d'indépendantes, dont certaines entretiennent une longue relation avec Le Livre à Metz. La librairie jeunesse Le Préau (9, rue Taison) était par exemple présente à la naissance de l'événement, en 1987.

Hisler BD, autre institution de la librairie à Metz (1, rue Ambroise Thomas), y a sa place « depuis que Séverine Marque, la directrice de la librairie, a remporté son combat pour faire entrer la bande dessinée sous le chapiteau, quand la BD n'avait pas encore cette aura qu'elle a aujourd'hui », rappelle Julien, libraire depuis 15 ans au sein de l'enseigne. Longtemps installé Place d'Armes, le chapiteau principal offre désormais une large place au 9e art.

D'ailleurs, c'est bien depuis 13 ans, fidèle au poste chaque année, que la librairie Au Carré des Bulles (19, rue de la Fontaine) se fait « force de propositions » pour sélectionner les auteurs de bande dessinée invités à l'événement, en règle générale les livres appréciés par le libraire pendant l'année.

« La librairie invite directement les auteurs et soumet les propositions au festival : les thématiques “Même pas peur” et Littérature et journalisme sont mises en avant, mais on peut s'en éloigner un peu, l'organisation est très souple », explique Julien de la librairie Hisler BD. En littérature jeunesse, les libraires impulsent eux aussi les invitations : la librairie Le Préau invite entre 25 et 30 auteurs, chaque édition, sur son stand.

Pour la littérature dite « adulte », le salon est cette fois à l'origine des invitations, en fonction des thèmes retenus pour l'année. « Ensuite, nous nous répartissons les auteurs entre les librairies, en ajoutant à notre stand une touche personnelle », nous explique Xavier Wacogne, de la librairie La Pensée Sauvage (23, avenue de Nancy).

Le champ libre

Ce dernier pourrait faire partie des nouvelles têtes parmi les librairies partenaires du festival, s'il n'y participait pas, personnellement, depuis 2004... Libraire depuis plus de 20 ans, « de la Fnac aux librairies indépendantes, en passant par Decitre et Momie BD, dernièrement », il décide d'ouvrir sa propre enseigne à la faveur du confinement, à la vue d'une cellule vide dans le quartier Nouvelle Ville de Metz.

Non content d'ouvrir une librairie au moment où la survie de ces dernières semblait parfois compromise, Xavier Wacogne se met en tête de mettre en avant les livres de poésie, ainsi que les titres fabriqués en France. « Les premiers sont aujourd'hui mes meilleures ventes. Pour les seconds, c'est un peu difficile, surtout si vous ouvrez un rayon jeunesse, mais je peux quand même consacrer un espace aux livres fabriqués de manière artisanale en France », se félicite-t-il.

Xavier Wacogne, de la librairie La Pensée Sauvage (ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

Partisan d'une poésie « qui permet aux gens d'offrir des bouquets de mots plutôt que des bouquets de fleurs », même s'il apprécie beaucoup ces dernières — voir le nom de sa librairie —, Xavier Wacogne aime recommander des recueils comme autant de livres qui soignent. Sa participation au festival Le Livre à Metz lui à donné l'occasion de prolonger ce goût, en ménageant une large place sur son stand pour la poésie, et notamment pour les recueils de la collection Iconopop de L'Iconoclaste, dirigée par Cécile Coulon et Alexandre Bord. Ce samedi 9 avril, à 20h, il organise même un « off » dans sa librairie, avec des poètes publiés par l'Iconopop, Dorian Masson et Lisette Lombé.

Ce champ libre laissé aux libraires joue sans aucun doute dans l'investissement des professionnels pour la réussite du festival et la présence des auteurs.

Les libraires BD, à ce titre, inaugurent ou poursuivent la rémunération des dédicaces des auteurs, déjà effective dans d'autres événements littéraires et mise en lumière, récemment, à l'occasion du Festival d'Angoulême. « Nous invitons moins d'auteurs que les autres années, car ils sont rémunérés », remarque à ce titre Julien (Hisler BD), qui en compte 7 cette année.

« Si un auteur signe 30 albums, il va obtenir 30 fois 1,50 €, ou 1,80 €, qu'il touchera 6 mois plus tard, en plus, alors qu'il mobilisera un week-end entier », résume François Carré, du Carré des Bulles. Pour l'édition 2021, il avait choisi de réduit la voilure des invitations, pour passer de 15 à 7 auteurs invités : « Cela provoque une baisse de chiffre d'affaires, mais au moins les auteurs sont payés », remarque-t-il. Pour assurer cette rémunération, l'organisation participe grâce à des subventions.

L'idée d'étendre cette rémunération des dédicaces à tous les auteurs ne fait toutefois pas l'unanimité auprès de tous les libraires du festival : « Si l'on donne 250 ou 300 €, est-ce que suffisamment de livres seront vendus derrière ? Ne risque-t-on pas d'inviter uniquement des auteurs connus, en fin de compte ? » s'interroge-t-on sur le stand d'un libraire qui ne travaille pas dans le domaine de la bande dessinée.

Tous les libraires espèrent tous, finalement, une édition « revenue à la normale » après une occurrence moins fréquentée en 2021. La librairie Le Carré des Bulles réalise parfois un mois de chiffre d'affaires sur le seul week-end de l'événement, et ses collègues messins ne cachent pas non plus l'importance économique du festival, une « bonne bouffée d'air frais », selon Laetitia Boulay, libraire employée du Préau...

Photographie : ActuaLitté, CC BY SA 2.0