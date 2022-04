Pour la réinsertion des détenus, garantir l'accès aux activités culturelles et internet 

Dans un avis adopté à l'unanimité moins deux abstentions à l'occasion d'une assemblée plénière, le 24 mars 2022, la Commission nationale consultative des droits de l'homme établit 20 recommandations aux pouvoirs publics. Et ce, « afin, d'une part, de renforcer le respect des droits fondamentaux des personnes détenues et, d'autre part, de repenser les politiques pénale et pénitentiaire de l'entrée en détention à la sortie ».

Le 30 janvier 2020, la France était condamnée par la Cour européenne des Droits de l'Homme pour les traitements inhumains ou dégradants observés au sein de trois centres pénitentiaires ultramarins et de trois maisons d'arrêt métropolitaines. Les témoignages étaient accablants : « Les cellules pour deux abritent quatre personnes. De ce fait, ceux qui dorment à terre cohabitent avec des cafards, des souris, des scolopendres, avec les risques de piqûres mortelles que cela peut entraîner. [...] Il faut aussi parler de nombreux rats morts qui tardent à être enlevés et qui dégagent des odeurs insupportables jour et nuit, pendant plusieurs semaines », indiquait un des 32 requérants à l'origine de la procédure.

L'avis de la CNCDH et les recommandations de cette dernière visent à améliorer la situation générale des personnes détenues, en agissant sur plusieurs facteurs. Parmi eux, le respect des droits fondamentaux des détenus, la lutte contre les traitements inhumains ou dégradants, le droit à l'encellulement individuel...

La prison constitue un service public, rappelle la Commission, dont les personnes détenues sont les usagers : « [L]a perte du droit à la liberté que subissent les détenus ne doit pas être comprise comme impliquant automatiquement le retrait de leurs droits politiques, civils, sociaux, économiques et culturels », souligne la CNCDH.

Plus d'offre, plus de moyens

Les droits culturels, notamment, ont un poids non négligeable sur le droit à la réinsertion, que le temps de la détention est censé préparer : « Conçu largement, cet objectif de réinsertion peut se réaliser par l'enseignement et l'apprentissage, la poursuite, la reprise ou le démarrage d'études de niveau secondaire ou supérieur, la pratique de la lecture et de l'écriture, l'accès à la culture et tout ce qui concourt à la restauration de l'altérité. » Selon des statistiques établies sur la période 2015-2020, au moins 12 % des détenus ne savent pas bien lire le français.

Aussi importants soient-ils, ces droits culturels ne sont que rarement pris en compte et respectés dans les prisons françaises. La CNCDH constate ainsi la « faiblesse de l'offre d'activités socio-éducatives et de travail [qui] peine à satisfaire ces exigences légales », quand « les conditions d'existence en prison, notamment la surpopulation, nuisent à leur satisfaction et que les moyens humains et financiers des services pénitentiaires d'insertion et de probation sont très insuffisants ».

La CNCDH plaide aussi pour la mise en place d'un « accès encadré à internet », qui permettrait de maintenir le lien avec la sphère privée et familiale du détenu, mais aussi « l'accès à l'information, à la culture et aux démarches administratives dématérialisées ».

Signalons que le ministère de la Culture et le ministère de la Justice ont récemment signé un nouveau protocole visant à « renforcer l’accès de la population pénale aux différentes formes de pratiques culturelles ». « Il était nécessaire d’adapter le texte à l’émergence de nouveaux enjeux, par exemple le numérique, l’éducation aux médias et à l’image, mais aussi de rappeler que tous les publics sont concernés par la politique culturelle du ministère de la Justice », soulignaient à cette occasion Éric Dupont-Moretti et Roselyne Bachelot-Narquin.

L'avis complet de la CNCDH est accessible à cette adresse.

Photographie : illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0