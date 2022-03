Prix Goncourt des détenus : “En France, on incarcère trop”, estime Philippe Claudel

L’illettrisme, durant l’année où la lecture a été consacrée Grande Cause nationale, ne se résorbera pas avec un prix littéraire, mais le symbole interpelle, au moins un peu. Lors d’une visite commune à la prison d’Aix-Luynes, les deux ministres ont en effet signé publiquement un protocole mettant à jour les trois protocoles déjà signés depuis 1986. Le premier réunissait Robert Badinter et Jack Lang, mais depuis 2009, aucune mise à jour n’a été effectuée.

Réinsertion et récidive

Les ministères y voient un moyen de « renforcer l’accès de la population pénale aux différentes formes de pratiques culturelles », déjà au cœur du précédent accord. Outre la formation, l’éducation et les actions citoyennes, la culture intervient comme un des éléments de réinsertion, pour lutter contre la récidive, indique un communiqué commun.

La perspective rappelle évidemment la formule prêtée à Hugo, ouvrir une école pour ne pas ouvrir plus tard une prison. Logiquement, les ministres notent donc que « la culture a toute sa place dans la réinsertion des détenus, en tant qu’elle favorise d’autres modes d’expression, le travail en groupe, ou encore l’ouverture sur le monde qui permet de se projeter au-delà des caricatures, au-delà de la violence ».

Ce quatrième protocole propose des axes faisant évoluer la place de la culture en prison et pour les détenus. « Il était nécessaire d’adapter le texte à l’émergence de nouveaux enjeux, par exemple le numérique, l’éducation aux médias et à l’image, mais aussi de rappeler que tous les publics sont concernés par la politique culturelle du ministère de la Justice », soulignent Éric Dupont-Moretti et Roselyne Bachelot.

Et d’ajouter : « Mais aussi de rappeler que tous les publics sont concernés par la politique culturelle du ministère de la Justice, majeures et mineures, suivis en milieu fermé comme en milieu ouvert. »

Pour accompagner ces changements, a été décidé de lancer un Goncourt des détenus sur l’année 2022. Autrement dit, proposer la lecture des 15 romans retenus par les académiciens dans une trentaine d’établissements pénitentiaires – avec un lauréat dévoilé le 15 décembre. « Cette initiative vient rapprocher deux mondes considérés à tort comme éloignés, celui de la création littéraire et celui de l’univers carcéral », ajoute la ministre de la Culture, citée par l’AFP.

Déléguée générale de l’Académie, Françoise Rossinot, en partance pour Vienne pour le Choix Goncourt de l’Autriche qui doit être remis demain, précise à ActuaLitté que cette initiative provient « de l’Académie et du Centre national du livre ». Philippe Claudel, secrétaire général, assure auprès de l’AFP : « L’Académie Goncourt est ravie de pouvoir s’associer à ce projet, calqué sur le Goncourt des Lycéens qui existe depuis 1988. »

À ce titre, comme nous le rappelle Françoise Rossinot, Philippe Claudel est particulièrement sensible à ce sujet. « Il fut enseignant au centre pénitentiaire de Nancy et avait tiré de cette expérience un magnifique livre, Le bruit des trousseaux », publié en janvier 2002, chez Stock. Vingt ans plus tard, un écho — alors que l’ouvrage avait été adapté en série en 2021 — se fait entendre.

“On incarcère trop”

Joint par ActuaLitté, le romancier apprécie la symbolique, et se souvient surtout que son premier contact avec la prison remonte à 1985, quand il commença à enseigner. « Je suis heureux de constater que les choses ont pas mal changé. À l’époque, le monde carcéral restait très fermé, l’administration voyait d’un mauvais œil ceux qui venaient de l’extérieur. » Mais en quelques décennies, « on a compris l’intérêt de ne pas rompre le lien entre les détenus et cet extérieur, en faisant venir des gens, artistes, auteurs, etc. ».

Les quelque 72.000 personnes détenues en France n’auront pas toutes la chance de prendre part au projet, regrette-t-il. Mais au moins, celles des trente prisons engagées pourront « lire de la littérature contemporaine, grâce à l’aide du CNL qui fournira les livres. Car s’il importe de faire lire, il importe plus encore que les détenus soient appelés à parler ensemble des livres et de leurs lectures », continue Philippe Claudel. « Les livres ouvriront des discussions entre les personnes, avec un accompagnement sur le même principe que le Goncourt des lycéens. »

Autrement dit, des relais dans les prisons – enseignants, travailleurs sociaux – qui suivront les débats. À terme chaque groupe élira un délégué, qui devra s’entendre avec les autres élus, pour finir par un choix unique. « Et pourquoi pas, bénéficier d’une permission de sortie pour assister à des réunions ? » imagine l’écrivain.

Quand on sait que le prix Goncourt demeure la récompense avec la plus forte incidence sur les ventes — quand il n’est pas supplanté par le Goncourt des lycéens, comme ce fut le cas pour le Rapport de Brodeck en 2007, livre de… Philippe Claudel — peut-on espérer une même incidence pour le Goncourt des détenus ?

« Ne rêvons pas trop fort. Ce qui m’intéresse, avant tout, c’est de concevoir que de ces lectures découleront des rencontres, avec le lauréat, avec les académiciens selon leurs disponibilités, mais également que l’on attire l’attention sur ces personnes incarcérées. »

« La prison reste un territoire mal connu », estime-t-il et la France un pays qui « incarcère trop, à mon avis. Ce prix donne l’opportunité d’intéresser à ce fait social qu’est l’incarcération. Toute initiative qui attire l’attention de nos concitoyens sur cette “ville invisible”, comme je l’avais surnommée, apporte quelque chose ».

S’il a cessé d’enseigner en maison d'arrêt en 2000, Philippe Claudel n’a jamais cessé de se rendre dans ces établissements. « Je réponds toujours aux invitations pour parler de mes livres, de l’académie, de mes films. Et j’écris toujours sur le sujet quand on me sollicite. » Il marque une pause, et ajoute : « J’avais 23 ans, en commençant ce métier, et cela m’a profondément marqué, décidant d’une vision du monde, et, certainement aussi, de ce que j’ai écrit, de mes livres. »

Il ajoute : « Sans la prison, jamais je n’aurais écrit Brodeck, j'en suis sûr. »

Rendez-vous ce 6 septembre pour la première sélection de l'Académie Goncourt...

crédits photo : Tim Hüfner/Unsplash