C'est demain que nous partons”, des lettres pour raconter l'indicible

En juin 2022 sortira dans les salles de cinéma Jurassic World Dominion, le sixième volet de la série Jurassic Park. Le trailer du nouvel épisode nous montre des cow-boys poursuivant dans un paysage enneigé un troupeau de Parasaurolophus, des dinosaures ornés d’une longue protubérance à l’arrière de leur crâne et qui ont disparu il y a plus de 70 millions d’années. Cet épisode va à coup sûr faire rêver de nombreux jeunes et moins jeunes spectateurs, et réveiller chez certains l’espoir de faire revivre pour de vrai ces animaux. Par Lionel Cavin & Nadir Alvarez.