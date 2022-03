Des livres pour enfants d'Ukraine : “Toute l'industrie du livre doit être solidaire

L’institut ukrainien du Livre, soutenu par la Fédération des Editeurs européens, s’en remet à la générosité du monde du livre. En lançant cette campagne de crowdfunding à Bologne avec le soutien de la Foire du livre (les autres foires sont bien évidemment invitées à se joindre à cet appel), l’Institut ukrainien du Livre espère récolter assez de fonds pour imprimer des centaines de milliers de livre en Europe (puisque la ville ukrainienne de Kharkiv où les principales imprimeries sont implantées, est lourdement bombardée par la Russie).

Ces livres en ukrainien permettront aux enfants de se divertir tout en gardant le lien avec leur patrie. Tout l’argent collecté sera géré à distance par l’Institut, qui sera responsable du choix des titres et qui coordonnera avec des relais locaux l’impression et la distribution des livres aux enfants. La FEE garantit l’opération.

L'espace de don se trouve à cette adresse.

Dans un communiqué commun, Peter Kraus vom Cleff, président de la Fédération des éditeurs européens, et Ricardo Franco Levi, vice-président et président de l’Association italienne des éditeurs, indiquent : « En cette terrible période d’invasion de l’Ukraine par la Russie, nos amis et collègues de l’Institut ukrainien du livre nous ont demandé d’apporter notre soutien à la collecte de fonds. Et ce, afin de poursuivre l’impression de livres ukrainiens et leur distribution auprès des enfants. »

La Fédération des éditeurs européens se fait alors un devoir de répondre à l’appel, en gage de solidarité vis-à-vis de leurs confrères ukrainiens, mais plus encore pour les enfants restés dans le pays. « Il est important que toute l'industrie du livre soit solidaire », poursuivent-ils.

DOSSIER - La guerre de Vladimir Poutine contre l'Ukraine