Québec : plus de 206 millions $ de chiffre d'affaires pour l'industrie du livre en 2021

Pour les librairies, la hausse de 2021 est « sans précédent », avec 16,3 % de croissance. Et ce, avec des envolées côté livre jeunesse et littérature (13,4 et 13,3 %), mais plus encore, en bande dessinée, avec 28,6 % de hausse et en ventes scolaires, 39,1 %. Notons que le manga, au sein du 9e Art, affiche 85,8 % de croissance, plus qu’un engouement…

Côté littérature, en sous-catégories, les tendances vont du côté des romans sentimentaux (+52,4 %) et des essais (+90,1 %), note Gaspard.

Mais point intéressant, la continue popularité des éditeurs locaux : quand ils représentaient 47,5 % des ventes en 2017, ils pèsent désormais pour 53,1 % des parts de marché qu’analyse Gaspard.

Or, 2021 aura fait le bonheur des éditeurs d’ici et d’ailleurs : « Le livre québécois termine sur un résultat de +18,3 % et le livre étranger progresse de + 14,1 %. En 2020, les ventes de l’édition étrangère avaient fait du surplace (0,0 %), tandis que l’édition d’ici augmentait de + 4,6 %. »

Le parc de nouveautés mises en marché dans Gaspard a surpassé de 15,3 % celui de 2020 (32.902 contre 28.528), mais demeure légèrement inférieur à son niveau de 2019 (33.679).

Pour 2021, l’industrie du livre réalise donc 206 millions $ – près de 9 millions $ de mieux qu’en 2020 et à mesurer avec une année 2019 qui pesait déjà lourd : 178,775 millions $.

crédits photo : Librairie Gallimard de Montréal - ActuaLitté, CC BY SA 2.0