Bill Gates voit les chatbots enseigner la lecture et l'écriture en 2025

En avril, Billou entretenait un discours rassurant : l’intelligence artificielle ne présentera un danger pour l’humanité qu’en cas d’utilisations malignes. En somme, pareil que pour un couteau : on peut tuer quelqu’un avec ou découper son repas… c’est l’intention qui compte ?

Gates réagissait alors à une campagne que plusieurs milliardaires et technophiles organisaient, avec l’objectif de ralentir les développements de l’IA. Face à un Elon Musk particulièrement critique, réclamant une pause devant les risques qu’induit l’IA, Gates prône un optimisme débordant d’humanité.

L'IA à toutes les sauces

Lors de l’ASU+GSV Summit de San Diego, Billou y est allé de son couplet : « Les Intelligences articielles auront la capacité d’être des enseignants aussi compétents que les humains. » Oups... De fait, les chatbots alimentés par les IA prennent le pli de conversations nécessitant des réactions adaptées. Autrement dit, plus qu’une compréhension des termes d’une question par mots-clefs, une véritable faculté à échanger.

Or, poursuit Gates, le maître-mot de l’apprentissage tient « essentiellement à ce qu’un professionnel prenne en considération votre fatigue et votre intérêt et s’y adapte constamment ». Chose que les IA opéreront sous peu : de là à enseigner l’écriture, la lecture et les mathématiques, avec une méthode personnalisée, il n’y a qu’un pas.

L'enseignement, ça me bot

Et l’on franchira cette étape sous peu : que l’on parle de Google Bard ou de ChatGPT d’OpenAI, les outils croissent sur la toile sans rivaliser véritablement avec une intelligence humaine. Sauf que leur propre méthode d’apprentissage fascine autant qu’elle préoccupe. Car, par conséquent, elles transmettront, un jour ou l’autre, ce qu’elles auront retenu.

« On sera étonné de constater à quel point cela aide à lire — en tant qu’assistant de recherche — et à commenter l’apprentissage de l’écriture », reprend Bill Gates. Et l’on ne parle pas que des balbutiements avec la maîtrise de l'alphabet : lui se projette déjà dans les exercices de rédaction d’essais.

« Aujourd’hui, un enseignant prend votre copie et la note en ajoutant : “Ce n’est pas clair, le plan aurait dû intégrer cela.” Voilà un exercice cognitif complexe, et les logiciels, sauf à un niveau trivial, n’ont pratiquement rien démontré – il y a encore un peu de travail à fournir, mais pas tant que cela. »

Des progrès, uniquement des progrès

Noté par une machine, accompagné et évalué, pourquoi pas ? De fait, les IA sont pétries de textes qu’elles absorbent pour évoluer. Elles disposent ainsi de bases de données et de comparaisons nettement plus importantes pour pousser la pédagogique. À terme, elles fourniront des commentaires à même d’aider et d’améliorer la faculté de rédaction d’un élève.

« Projetez-vous dans les 18 prochains mois : les IA serviront d’aide-enseignant et donneront leur avis sur des dissertations. Ensuite, elles amélioreront ce que nous sommes capables de faire en mathématiques. Notre goulot d’étranglement vient davantage du système global et de l’enseignant », poursuit Bill Gates.

Et de souligner : « Nous disposons de très bons outils qui, s’ils étaient pleinement utilisés, conduiraient à plus de progrès dans le niveau de mathématiques que nous n’en avons réalisés au cours des 20 dernières années. Donc mon optimisme vis-à-vis de l’edtch n’est pas lié seulement à l’IA. C’est un ensemble de choses […]. »

D’ailleurs, cela ne rimera pas avec gratuité, cependant : ChatGPT et Bing fournissent des versions gratuites limitées, mais le premier a commercialisé en février un d’abonnement à 20 $ par mois appelé ChatGPT Plus. Là encore, une excellente solution pour en finir avec les profs particuliers au profit de Microsoft, qui remportera les 20 $ que rapportaient ces heures de cours à un étudiant ?

Malin, Bill, malin...

Crédits photo : Brett Jordan / Unsplash