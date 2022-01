Anxiété” élu mot de l'année par les élèves britanniques

Sur 8000 enfants âgés de 7 à 14 ans venant de 85 écoles différentes, 21 % d’entre eux ont choisi le mot « anxiété » comme étant le plus approprié pour parler de la santé et du bien-être. Un mot fort de sens quand on sait combien la pandémie et les différents confinements ont affecté la scolarité et l'équilibre des jeunes enfants.

Joe Jenkins, directeur exécutif de la branche impact social de la Children Society, a dit que ce choix était « préoccupant », mais pas si surprenant, « quand on prend en compte toutes les restrictions et changements que les enfants ont eu à subir ».

En cette année 2021, toujours rythmée par la pandémie venaient ensuite les termes « challenging » (« difficile »), « isolate » (« isolé »), « well-being » (« bien-être ») et enfin « resilience » (« résilience »). Chez les professeurs, il était question de savoir quel mot était le plus utilisé pour parler de santé et de bien-être à leurs élèves. C’est le mot « résilience » qui l’emporte avec 31 % suivi par « challenging » (« difficile ») à 19 % et « well-being » (« bien-être ») à 18 %.

Helen Freeman, à la tête de la section petite enfance et éducation à la maison de l’Oxford Press University, explique que « les résultats démontrent le rôle que nous jouons tous pour nous assurer que les enfants ont les mots dont ils ont besoin pour pouvoir s'exprimer et que, en tant qu'adultes, nous sommes conscients que le langage que nous utilisons autour des enfants peut influencer de manière significative leur apprentissage et leur bien-être ».

Et Joe Jenkins de souligner les résultats du rapport de la société Good Childhood, datant de l’année passée, montrant que malgré une « grande résilience », 8 % des enfants alors interrogés considéraient avoir eu plus de mal à encaisser les changements de manière générale, en 2021.

« Avoir des conversations et utiliser le bon langage est extrêmement important pour aider les enfants s’ils se sentent anxieux, isolés ou traversent des moments difficiles, et il est également crucial que les enfants soient capables d’exprimer ce qu’ils ressentent », a-t-il déclaré.

via The Guardian

crédit : NeONBRAND / Unsplash