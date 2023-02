L’histoire du comics et du manga en MOOC 

L’omniprésence des univers des comics et des mangas dans la culture populaire à travers les films, les séries, les dessins animés et les jeux vidéos nous ferait presque oublier qu’ils sont d’abord apparus sous forme de bandes dessinées, à la fin du XIXe siècle aux États-Unis avec le Yellow Kid de Richard Felton Outcault et plus tôt encore au Japon début XIXe siècle avec le Hokusai Manga de Katsushika Hokusai !

Ils font pourtant partie des ouvrages littéraires qui se vendent le plus en France, les mangas comptant pour 40 % des ventes de BD en France en 2022.

La Cité internationale de la bande dessinée et de l’image d’Angoulême et la Fondation Orange s’associent à nouveau pour proposer un cours en ligne gratuit et accessible à tous, pour tout savoir sur le comics et le manga.

Qui sont ces héros et héroïnes qui peuplent ces bandes dessinées ? Comment celles-ci s’inscrivent-elles dans l’Histoire ? Initialement destinées à un public local, comment expliquer leur succès en France ?

Dans ce MOOC, deux experts accompagnent les participants dans la découverte de ces deux genres incontournables de la bande dessinée :

Bounthavy Suvilay invite régulièrement la pop culture sur les bancs des facultés. Ses recherches portent sur les phénomènes d’adaptations des fictions sur différents médias. Elle s’intéresse au phénomène de réceptions divergentes selon les pays. Une version condensée de sa thèse, Dragon Ball — une histoire française, est parue aux Presses universitaires de Liège.

Un petit essai, La culture manga — Origines et influences de la bande dessinée japonaise, est disponible aux Presses universitaires Blaise Pascal. Également spécialiste de jeux vidéo, elle a publié chez Bragelonne deux opus consacrés aux studios indépendants, Indie Games : Histoire, artwork, sound design des jeux vidéo indépendants et Indie Games : jeux vidéo indépendants de l’artisanat au blockbuster.

Xavier Fournier, journaliste expert des comics, raconte l’épopée des comics américains, qui commence à la fin du XIXe siècle et connaît son âge d’or autour de 1950, avant leurs déclins puis leurs nombreuses adaptations en films et en séries si populaires aujourd’hui. Xavier Fournier sera co-commissaire d’une exposition autour de l’univers Marvel, à la Cité internationale de la bande dessinée et de l’image en 2024.

Le MOOC comporte 2 séquences centrales, chacune composée de vidéos, de ressources complémentaires, d’activités et d’un quiz :

Dans la première séquence, nous emmenons les apprenants aux États-Unis et au Japon pour découvrir les origines de ces deux arts. Ils y découvrent comment ils ont évolué au fil du temps jusqu’à atteindre leurs formes actuelles. Quelques idées reçues risquent de voler en éclats : non, les comics ne se résument pas à des histoires de superhéros, pas plus que le manga n’est réservé qu’aux enfants et adolescents !

Dans la deuxième séquence, nous dévoilons le processus de création des comics et des mangas, et allons à la rencontre de ceux et celles qui les font. Comment le manga et les comics se sont progressivement fait une place sur le marché français ? Adapter des œuvres aux codes étrangers à un lectorat français n’est pas une mince affaire… Entre censure et mépris, l’implantation de ces deux genres en France a parfois ressemblé à un parcours du combattant !

Le MOOC propose une séquence dédiée aux jeunes enfants de 8 à 12 ans, appelée Mookids, dont l’objectif est de créer du temps commun adulte/enfant autour d’une thématique culturelle. C’est un mini cours adapté avec des vidéos interactives, des ressources en ligne, des activités, et un quiz adapté pour les enfants qui permet de gagner des récompenses !

Les inscriptions sont d’ores et déjà possibles.