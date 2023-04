Pause Littéraire Gallimard : L’océan comme source d’inspiration

Conviant marins, auteurs et élèves de CM1, CM2 et du lycée naval de Brest ainsi que des collaborateurs de l’IFREMER à s’essayer à l’écriture, la maison les rassemblent cette année autour du thème « L’océan, le miroir de nos rêves. »

Les éditions Gallimard s’associent à une épreuve IMOCA Globe Series du parcours de 1000 miles de la Guyader Bermudes 1000 Race. La course représente un grand triangle atlantique avec un retour à Brest, le tout ponctué de deux points de passage donc celui de Gallimard au large du Cap Finisterre.

Auteurs, concurrents de la course et pour la première fois élèves et scientifiques, « tous vont embarquer de Brest pour mettre le cap à l’ouest et raconter, chacun à sa manière, la mer, une matrice de la pensée, toujours très fertile » annonce Gwen Chapalain. Il est le fondateur de Sea To See, la société qui organise la course de bateaux.

La mer et l’écriture entretiennent des liens très profonds, qui puisent aux origines même de la littérature. Et le grand Victor Hugo, qui a si souvent décrit, représenté, photographié et peint l’Océan, a mieux que quiconque exprimé cette conversation secrète. Le voilà même qui se met en scène, dans L’Année terrible, en un véritable face-à-face entre le poète des mystères et l’horizon océanique. À nous maintenant de prêter l’oreille et de prendre la plume. - Antoine Gallimard, président des éditions Gallimard.

Plusieurs auteurs de la maison ont d’ores et déjà confirmé leur participation à l’exercice. Parmi eux, on retrouve Erik Orsenna, André Velter, Marianne Rötig, François-Henri Désérable, Pierre Adrian ou encore Rémi David.

À compter du 4 mai, les différents textes produits par les marins et les auteurs seront publiés tout au long de la course sur le site internet et les réseaux sociaux de l'évènement. Le 13 mai prochain lors de la cérémonie de remise de prix de la course, le skipper ayant rédigé le meilleur texte sera récompensé et recevra le trophée Gallimard.

Un jury composé d’enseignants et de sportifs, présidé par Faustine Merret, championne olympique de planche à voile en 2004, a désigné les lauréats scolaires le 12 avril dernier. Il s’est appuyé sur l’originalité, la présentation et le type d’écrits. Les jeunes lauréats se verront remettre des mains d’Erik Orsenna, dans leur classe, le 5 mai, le livre La Mer en poésie, une anthologie de Pierre Marchand et Vincent Besnier, illustrée par Mathilde Aubier.

Crédits photo : YouTube (Guyader Bermudes 1000 Race)