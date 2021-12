De nouveaux membres pour le Haut Conseil de l'éducation artistique et culturelle

La proportion de jeunes américains de 9 et 13 ans qui affirment lire pour le plaisir quotidiennement est au plus bas depuis au moins le milieu des années 80. C'est une enquête de la National Assessment of Educational Progress (NAEP) qui l'établit, et produit cette enquête depuis 1984. Celle de 2020 a été réalisée auprès d'élèves des écoles publiques et privées américaines entre fin 2019 et début 2020. Autre tendance : les jeunes filles lisent plus fréquemment que les jeunes garçons.