Des prisons à la Cité, de l'amour à la mort, de la littérature à la musique

La place dans la cité

Prenant place du 8 au 10 avril, Place de la République à Metz, le festival s’engage sur des actions au long cours — comme en témoigne la rencontre du 9 avril, Écrire en prison. Alors que le juré Goncourt vient de créer un Prix Goncourt des détenus, Le Livre à Metz organise une rencontre avec la romancière Sophie Chérer et le vidéaste Aurélien Zann.

Quelques détenus, une romancière, une ou deux enseignantes et un vidéaste enfermés entre quatre murs pendant trente heures. Il ne s’agit pas de sortir. Ce n’est pas un escape game. Il s’agit d’entrer en soi et en relation avec les autres, et de trouver les mots pour le dire. C’est un atelier d’écriture, plusieurs des participants s’entretiendront avec le public. (18 h, Chapiteau Causerie)

Dans un même état d’esprit, le philosophe Alain Guyard interviendra les 9 et 10 avril à l’Espace Food trucks : Même pas peur de la mort, Même pas peur de l’amour, deux rendez-cous à 11 h 30 qui investissent l’espace public.

Parce que boire et manger gardent les sens en éveil, on vous nourrit l’esprit : le samedi et le dimanche à l’heure de l’apéro, le philosophe forain Alain Guyard interroge le public sur des questions de fond. L’objectif ? « Mettre la philosophie dans tous ses états, hors les murs de l’Université et du lycée, loin des intellectuels maniérés et poseurs. La mettre dans les prisons, les hôpitaux, les bistros, les concerts, les quartiers, au fond des grottes et dans la rue. »

Avec sa gouaille, il remue toujours autant les foules !

Les arts se répondent

Mais transversalité implique également que les arts puissent se répondre : musique, littérature, et même photographie, auront l’occasion de parler les uns avec les autres. La restitution d'un atelier, regroupant les deux premiers, s'effectuera à l’Arsenal en partenariat avec la Cité musicale-Metz.

Une vingtaine de jeunes élèves allophones de la classe UPE2A du collège Paul Valéry de Metz ont découvert les rudiments de la photographie et de la création musicale accompagnés par le photographe Olivier Toussaint et par l’auteur-compositeur Ginger McCurly. Sur une bande originale qu’ils ont eux-mêmes réalisée, découvrez les photographies et les textes que leur a inspiré la thématique Même pas peur en tant que nouveaux arrivants sur le territoire, dans la ville ou encore dans l’école. (8 avril, 11 h).

Une soirée de lecture de poésies afghanes, ponctuée de sets musicaux, interviendra ce 9 avril à 20 h 30. Alors que l’Afghanistan plonge à nouveau dans les ténèbres, des femmes et des hommes tentent par des poèmes de faire entendre leur voix, de lutte et d’espérance. La nouvelle poésie afghane évoque autant le combat contre les obscurantismes que l’espoir d’une vie meilleure et la revendication des amours choisies. Avec passion, audace et courage. Une soirée-spectacle en musique...

Elle réunira les poétesses afghanes Belgheis Alavi et Hadia Armaghan, les poétesses française et belge Maud Thiria et Catherine Barsics, et le cinéaste et musicien afghan Barmak Akram. Le tout animé par Maud Thiria et Olivier Weber.

Et la jeunesse ne sera pas oubliée : parmi tant d'autres, un atelier à l’encre de Chine et lecture musicale se tiendra au Chapiteau jeunesse le 8 avril (7 à 10 ans sur inscription, 17 h 15/18 h 15).

Découvrir les techniques du dessin à l’encre de Chine et se laisser emporter par une lecture en musique de Dans le cœur par l’autrice Nada Matta. Ce moment hors du temps promet un voyage par-delà les frontières, à la découverte du Liban et de son histoire.

Une expo pour parler de la Terre

Enfin, notons l’exposition Legacy, une vie de photographe-réalisateur, de Yann Arthus-Bertrand, qui a débuté le 8 mars pour prendre fin le 22 mai, à l’Arsenal.

Tout au long de sa carrière, Yann Arthus-Bertrand a photographié et filmé encore et encore la Terre, l’Homme et les animaux. L’exposition propose une lecture thématique, plutôt que chronologique : des premières photographies prises au Kenya en montgolfière, aux bestiaux où les propriétaires posent avec leurs animaux, en passant par ses portraits des Français et son grand projet « la Terre vue du ciel », voici un état des lieux du monde.

Cette Terre tant photographiée, il l’a vue changer.

L’impact de l’homme se voit du ciel. Ce que donnent à voir les photos, les experts et les scientifiques le disent en chiffres, et ils sont alarmants. Le leitmotiv du photographe : « agir rend heureux ». Avec ses photographies, ses films et la Fondation GoodPlanet, il œuvre à la sensibilisation du public et à l’élaboration de solutions concrètes en faveur d’un mode de vie plus responsable, plus respectueux de la planète et de ses habitants.

