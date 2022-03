Face à un SNE trop dur, “le besoin d'agents littéraires grandira pour les auteurs

L’Alliance des agents littéraires français (commission littéraire du SFAAL) ne comprend pas cette position qu’a finalement adoptée le SNE. Pas plus que le camouflet que la rue de Valois a encaissé. Laure Pécher, représentant l’AALF, nous fait parvenir le texte suivant, tout à la fois pour alerter les pouvoirs publics de cet échec et de l'impératif prise de responsabilité de la ministre. Son texte est ici proposé en intégralité.

Reconnaissance ou déni ?

Nous allons demander à être entendus par le Syndicat national de l’édition, le ministère de la Culture ainsi que la Commission culture du Sénat et de l’Assemblée nationale. En tant qu’agents, nous sommes des intermédiaires en mesure d’apporter un point de vue qui dépassionnera et déradicalisera les positions. Les points évoqués par le SNE dans son courrier aux adhérents sont des éléments que, par la négociation, nous obtenons généralement.

Aussi faut-il en finir avec ce discours ambigu : la négociation, les besoins d’informations, etc., si tout cela relève de la négociation de gré à gré, alors il faut encourager les auteurs à bénéficier d’un accompagnement dans leurs discussions avec les éditeurs. Et nous y sommes évidemment favorables : nous accompagnons déjà des créateurs et créatrices pour que les relations soient les meilleures possible avec les éditeurs.

S’il n’y a pas de retour aux négociations sur la rémunération, alors il faut que soit généralisé le système des agents et de la représentation. Si en revanche, les éditeurs indiquent qu’il est possible de parvenir à des accords de branche sur cet enjeu et d’autres points alors, pour certains auteurs, le recours aux agents ne sera plus forcément nécessaire. Il faut un discours clair.

Pour évoquer le cas des maisons jeunesse, nous assistons à une augmentation du nombre d’agences dans ce segment. Pourquoi ? Simplement parce que les éditeurs jeunesse semblent encore mal comprendre des éléments aussi simples que « l’information systématique en cas de cession aux tiers ».

Il est incroyable que l’on ait encore à se battre pour que les éditeurs jeunesse intègrent cette donnée — beaucoup ne saisissent pas même pourquoi les auteurs le demandent ! De fait, ils se placent dans une position patrimoniale, avec une propriété sur les droits qui leur permettrait de faire comme ils l’entendent…

À ce jour, tous les auteurs n’ont pas besoin d’un agent – selon les cas de figure, l’accompagnement ne serait pas toujours productif, voire présenterait peu d’intérêt pour les différentes parties. En revanche, plus le SNE durcira ses positions, plus la demande venant des créateurs, et le besoin, grandira, justement pour plus de protection.

Si nos relations avec les éditeurs partenaires sont bonnes, c’est parce que tout le monde saisit les enjeux des négociations. Il est dommage qu’au niveau institutionnel, ces enjeux soient souvent méconnus. Nous sommes à un tournant : celui d’une place prépondérante des échanges gré à gré, alors que la tradition juridique française, pour éviter un rapport de force déséquilibré de la relation contractuelle, a toujours favorisé l’encadrement par le législateur du contrat d’édition. Donc soit on continue à encadrer cette relation contractuelle par des positions fortes, soit on encourage les auteurs à se faire représenter.