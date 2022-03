Yan Lindingre : en donnant “1000 € pour la BD d'un jeune auteur, à quoi s’attendre ?

Ce 18 mars, les membres du gouvernement auront obligation d'appliquer le devoir de réserve — ce qui signifie qu’à compter de minuit, plus aucune intervention politique publique ne pourra se faire. Ce qui laisse encore quelques heures au ministère de la Culture pour ravaler le camouflet infligé par le Syndicat des éditeurs, et décider de lancer malgré tout une mission sur la rémunération — véritable nœud gordien qui a fait reculer le syndicat.

Dessinateur de presse, auteur de BD, scénariste et créateur du prix Couilles au cul — qui récompense le courage artistique d’un ou une dessinatrice et sera remis ce 19 mars — Yan Lindingre intervient dans le débat. Nous reproduisons ici le texte qu’il a fait parvenir à ActuaLitté.

Agir, maintenant

Nous avons traversé l’épisode Agessa, où l’organisme avait oublié de relever les cotisations vieillesse – aboutissant à ce que de nombreux créateurs se retrouvent sans retraite. Nous avons tous été rapatriés à l’URSSAF, mais les pertes ne seront pas compensées. Or, on compte déjà beaucoup de travailleurs pauvres chez les auteurs.

Dans un gouvernement Macron qui officie de plus en plus à droite, en encourageant la libre entreprise, la situation des auteurs est insolite : nous sommes des libéraux, sans aucune aide, et qui se font en plus canarder.

L’action devrait s’opérer de manière plus large qu’avec le strict soutien du ministère de la Culture, pour que ces travailleurs libéraux, pauvres et courageux soient entendus.

Du point de vue du SNE, on connaît bien la musique. Les éditeurs nous affirment qu’ils ne gagnent pas plus que les auteurs. Soit. En bande dessinée, nous avons un pourcentage de droits compris entre 9 et 11 %. En face, la politique des entreprises est de s’accaparer une diffusion, et pour les plus grands, une distribution. Donc d’obtenir des marges plus importantes sur les ventes de livres.

Le discours qui ressasse que les auteurs gagnent peu et ne peuvent gagner davantage est obsolète.

Nous sommes des entrepreneurs : peut-être devrions-nous avoir le ministère de l’Économie, des Finances et de la Relance en interlocuteur. Parce que les dysfonctionnements s’accumulent.

Je prends l’exemple des aides Covid — qui au moins n’ont pas été versées à discrétion. Elles ont fini par aider les auteurs suffisamment riches pour les percevoir, oubliant les plus nécessiteux, parce qu’ils ne rentraient pas dans les cases. Tout est là : comme dans le reste de cette industrie, on finit par ne s’intéresser qu’à ceux qui ramènent de l’argent.

D’ailleurs, et à titre personnel, je suis également dessinateur de presse, avec la chance d’avoir encore ma carte. Mais les difficultés que l’on rencontre dans ce secteur rejoignent celles de l’édition. Les dessinateurs de presse se voient conscrits à un travail de free-lance, et ceux qui arrivent sur le marché doivent produire des factures tous les mois, dans une situation de précarité totale.

En BD, avant de connaître le succès, combien ont mangé de la vache enragée, durant 10 voire 15 ans ? Où est le partage, le donnant/donnant ? Toutes les maisons recèlent de talents, ce sont des pépinières de créativité. Mais quand on propose 1000 € d’à-valoir pour un album BD de 48 pages à des auteurs qui débutent et tentent de percer, à quoi peut-on s’attendre ?

