Cuori selvaggi”: la nouvelle édition du Salone del Libro de Turin

Comme le rappelle le directeur éditorial Lagioia, qui sera à la tête de la manifestation encore pour un an, le Salon a été préparé cette année avec quatre mois de moins que d’habitude. C’était un grand défi pour proposer un programme articulé, à la hauteur des éditions précédentes, notamment la dernière, la trente-troisième, qui a été un succès.

Mais les éditeurs ont répondu de façon très positive : « Les éditeurs investissent massivement et ont déjà acheté 11 000 mètres carrés, soit 20 % de plus que lors des éditions précédentes », affirme Lagioia à l’Ansa.

Un salon plus grand que jamais

En termes de taille et de nombre d’éditeurs, la foire sera donc plus importante que l’année dernière. Il y aura également le retour des auteurs internationaux qui pourront dialoguer entre eux.

Lagioia rappelle ensuite que la foire a dû faire face à un certain nombre de difficultés ces dernières années : « La foire a été sauvée trois fois ces dernières années : pendant le match insensé avec Milan, puis la faillite de l’ancienne fondation, et enfin l’arrivée de la Covid ». Elle a donc été soumise à de « grandes épreuves de résistance », auxquelles elle a su répondre avec courage et détermination.

Un lieu de rencontres et de paix

Mais comment se présentera l’édition de cette année ? « En mai, le Salon sera l’un des plus importants lieux de rencontre pour tous ceux qui croient que le côté lumineux de l’amitié et de la paix s’ouvre dans nos cœurs. Je n’aurais jamais imaginé devoir prononcer le mot “guerre” lors d’une conférence de presse au Salon du livre. J’espère que le monde pourra se relever et faire face à l’avenir », a affirmé Lagioia, toujours à l’Ansa en proposant le Salon comme lieu du dialogue et de la rencontre des idées et des cultures.

Le président du Circolo dei Lettori, une des institutions qui organise le Salon, Giulio Biino va dans la même direction : « Cette année, plus que jamais, nous nous proposons comme une exposition “vaccin” pour réfléchir ensemble à ce que nous vivons ».

“Cuori selvaggi“, la lumière du dialogue et de l’échange

Le thème de cette édition est Cuori selvaggi [Cœurs sauvages]. Le manifeste, signé par Emiliano Ponzi, représente l’espoir de pouvoir jeter son cœur par-dessus tous les obstacles.

« Nous vivons dans un monde agité, turbulent, peuplé d’énormes problèmes, mais avec tout autant d’espoir pour l’avenir. La culture et l’art ont toujours cherché à explorer nos cœurs de ténèbres, mais aussi les sauts lumineux dont nos cœurs sont également capables. Au nom de l’amitié, de la paix entre les peuples, du dialogue et de l’échange culturel, Turin sera en mai l’un des lieux de réflexion et de rencontre les plus importants pour tous ceux qui croient que la lumière de nos cœurs peut et doit être celle qui s’ouvre », explique en effet Lagioia en occasion de la présentation du Salon.

Le programme du Salon et le devenir de Lagioia

Le programme de la XXXIVe édition du Salon n’est pas encore complet, mais voici quelques premiers noms : le réalisateur, auteur et producteur Werner Herzog, ainsi que Joël Dicker et le champion olympique Marcell Jacobs présenteront leurs livres. Cristina Morales, Annie Ernaux, Jean-Claude Mourlevat seront aussi parmi les auteurs et autrices présents.

Dix ans après sa mort, Enzo Sellerio, fondateur avec Elvira Sellerio de l’importante et prestigieuse maison d’édition Sellerio [éditeur, entre autres, de Camilleri], sera célébré par une exposition photographique.

L’ère Lagioia se terminera en 2023. La sélection du nouveau directeur, ou de la nouvelle directrice, qui restera en fonction pendant deux ou trois ans, est prévue après le Salone. Le nouveau directeur ou la nouvelle directrice sera à côté de Lagioia pendant l’édition 2023 et prendra le relais en 2024.

L’Ukraine invitée d’honneur du Salon ?

Le Salon de Turin a décidé de faire entendre sa voix dans le contexte actuel de la guerre. En effet, l'Ukraine pourrait être le pays hôte de la prochaine édition. C’est la proposition du gouverneur du Piémont Alberto Cirio et du maire de Turin Stefano Lo Russo, qui arrive au moment où le Salon condamne l’invasion russe et annonce qu’en soutien au peuple ukrainien, il accueillera la Maison de la Paix [Casa della pace] au Lingotto.

Il est important de préciser qu’aucune délégation officielle, aucun organisme ou institution liés au gouvernement russe ne sera présent à Turin, mais « il n’y aura pas de boycott de livres ou d’auteurs russes, de discussions ou de leçons sur la culture et la littérature russes, dans le cadre d’un programme inspiré des thèmes de la paix, du dialogue, de l’amitié entre les peuples, des arts et des cultures ».

Une position claire après la controverse entourant l’annulation du cours de Paolo Nori sur Dostoïevski à l’université de Milan Bicocca – qui a finalement été rétabli, suite à la polémique sur les réseaux sociaux.

La Maison de la paix et les aides à l’Ukraine

La Maison de la Paix accueillera enfin les initiatives humanitaires mises en œuvre et des rencontres publiques seront organisées sur le thème de la paix et du dialogue entre les cultures.

La proposition d’accueillir l’Ukraine comme pays hôte du Salon « fait écho au travail que nous effectuons pour aider la population ukrainienne », déclare Cirio à l’Ansa, qui rappelle la mise en place d’une coordination de l’aide d’urgence et d’un centre d'accueil.

crédits photo : Salon du livre de Turin 2021 - ActuaLitté, CC BY SA 2.0