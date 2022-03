Nouveau format pour l'édition 2022 du Salon des livres de Caen

Le rendez-vous de l’actualité littéraire à Caen proposera au public, pour cette édition, près de 100 débats, spectacles, lectures, performances, ateliers, expositions... Dans différents espaces, en littérature générale, bande dessinée ou en jeunesse.

Gisèle Halimi et Marcel Proust célébrés

Plus de 150 auteurs, illustrateurs et artistes seront à retrouver en rencontre ou en signature dans l’école Duc-Rollon et à l’hôtel de ville où sera installé cette année l’espace librairie. Une programmation sera également proposée dans les structures partenaires de cet événement (IMEC, Bibliothèque Alexis-de-Tocqueville, Conservatoire de Caen, Cité-Théâtre, Studio 24 (ex-Panta Théâtre), Artothèque, CPIE-Jardin de la Nature, cinéma LUX, etc.).



Autour du fil rouge « prendre le large » et d’une programmation en lien avec l’actualité et les grandes questions de société, sous la houlette d’une invitée d’honneur, Époque souhaite donner rendez-vous au public « pour (re)créer toujours plus de liens et d’échanges autour du livre. »



« Depuis mars 2020, les possibilités d’évasion et d’émancipation se sont réduites. Heureusement, l’avenir s’éclaircit, et l’envie de vivre ensemble en toute liberté, d’aller à la découverte des autres et de l’ailleurs semble pouvoir s’envisager. C’est à partir de ce fil rouge, que la Ville de Caen propose d’explorer les thèmes du voyage, de l’aventure, mais aussi de l’émancipation sociale ainsi que des séparations contraintes (exil, deuil, etc.) », explique le salon.

Deux temps forts seront également consacrés à Gisèle Halimi et à Marcel Proust, avec des invités surprises.

