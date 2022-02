Une rétrospective consacrée à Fabcaro, bientôt à Angoulême

La sortie le 23 février prochain de Zaï zaï zaï zaï au cinéma, dont les premières images ont été dévoilées en novembre 2021, est l'occasion de revenir sur la carrière de Fabcaro, auteur satirique reconnu.

Celui qui a entamé son travail de dessinateur en 1996 avec des fanzines (Tchô !, L'Écho des savanes) s'est illustré aux éditions 6 pieds sous terre avec ses satires sociales et son humour décapant, comme Moins qu'hier (plus que demain) et, bien entendu, Zaï zaï zaï zaï, avec plus de 300.000 exemplaires vendus. Tout cela en passant par Carnet du Pérou, et une première sélection au Festival International de la Bande Dessinée d'Angoulême en 2014.

La rétrospective, organisée par la Cité internationale de la bande dessinée et de l’image d'Angoulême, se tiendra sur 300m2. Elle sera l'occasion de découvrir ou redécouvrir l'artiste au fil de ses inspirations et collaborations : les Monty Python, Blanche Gardin, Alain Chabat, entre autres. De nombreuses planches et dessins originaux seront présentés, accompagnés d'entretiens vidéo, de témoignages, afin de comprendre l'humour subtil et satirique de ce dessinateur aujourd'hui consacré au cinéma.

Le commissariat est assuré par Camille de Singly, Maël Rannou et Mathieu Charrier. La rétrospective se tiendra du 13 juillet 2022 au 20 février 2023, à Angoulême.

Crédits : ActuaLitté, CC BY-SA 2.0