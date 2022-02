Éditeurs, agents, auteurs : “Non à la guerre contre l’Ukraine”, sans frontières

Originellement fondé lors de la crise Covid qui éclata en 2020, le groupe Facebook Publishers Without Borders offrait un espace de discussions et de partage. À son initiative, Simon de Jocas, directeur des 400 coups, maison jeunesse basée à Montréal, ouvrait ainsi un lieu d’échanges pour tous. Avec la crise militaire en Ukraine, le groupe concentre les réactions d’opérateurs du livre, à travers le monde.

No War. Only Peace

L’incompréhension règne dans l’industrie du livre, et les professionnels s’interrogent : « Nous sommes éditeurs, agents, auteurs, illustrateurs. Nous sommes attentifs et valorisons la culture contre la violence et la guerre », lance Valentina Colombo, de la Phileas Foog Agency, basée en Italie. L’éditrice ukrainienne, Liliia Solovinska, qui travaille pour Ranok, donnait le ton ce 25 février : « Ma famille est assise dans la salle de bain à présent, parce que les chars russes tentent de s’introduire dans la ville, non loin de chez nous. »

Kharkiv ne fut en effet pas épargnée, considérée comme un lieu à conquérir. « Se réveiller avec des bruits effrayants d’explosion [d’obus, NdR] vous ne le souhaiteriez à personne », poursuit-elle.

Et ainsi, le groupe devient un théâtre pour spectateurs impuissants, victimes ou non, de la dramatique situation en Ukraine. Au point d’en créer un logo en soutient : « No War. Only Peace. » Ce n'est pas grand-chose, à l'image d'une tour Eiffel qui arbore les couleurs du drapeau ukrainien, mais déjà une manière de prendre position, de soutenir.

En France, le Syndicat national de l’édition n’a pas eu de réaction publique. En revanche, Nicolas Roche, directeur du Bureau International de l’Edition Française a diffusé un message personnel : « Nos pensées vont vers les populations et tous nos collègues à l’est de l’Europe, particulièrement bien sûr en Ukraine. Tous nos amis auteurs, traducteurs, éditeurs et libraires qui font au quotidien de la transmission des œuvres littéraires un message de paix. »

Auprès de ActuaLitté, il ajoute : « Avec le BIEF et en ces jours sombres, nous voulons transmettre un message d’amitié et de soutien à nos amis ukrainiens et, au-delà, à tous ceux qui participent, au quotidien, à faire voyager les œuvres, qui participent à la circulation et la pluralité des idées, qui luttent aussi contre l’obscurantisme. »

Des nations soeurs

Et les éditeurs russes ne sont pas nombreux à cautionner les agissements de Vladimir Poutine. Les témoignages, anonymes, parviennent tout de même à traverser les frontières : « On ne peut plus se taire quand on assiste à ce qui se passe aujourd’hui. La guerre avec l’Ukraine contredit tout ce en quoi nous croyons. Nous y sommes opposés et exigeons qu’elle cesse immédiatement », indique une maison.

D’autres rappellent les liens historiques entre la Russie et l’Ukraine, deux nations sœurs. « Les gens ordinaires de nos deux pays, comme dans aucun autre pays du monde, ne veulent pas de cette guerre. [Il est] extrêmement important de préserver un dialogue entre les gens, les nations et nous, éditeurs, surtout en ces moments difficiles », indique une salariée.

Une agente spécialisée dans les livres jeunesse russes ajoute : « C’est une trahison envers tout le peuple russe. […] Je n’ai pas choisi ce gouvernement, mais ce n’est pas une excuse non plus. Vos partenaires russes — éditeurs, auteurs, artistes, traducteurs — sont toujours les mêmes personnes : elles ont fait de leur mieux pour bâtir des ponts culturels et partager des valeurs humaines. Nous ne voulons pas de cette guerre et disons “Non à la guerre contre l’Ukraine”. »

Des livres contre les armes

Depuis l’Allemagne est venu le soutien de la Bibliothèque jeunesse internationale : l’établissement se dit « consterné par l’attaque contre l’Ukraine et sa souveraineté ». Un témoignage parmi d’autres, comme les étoiles — qui éclairent sans réchauffer.

Bien que les livres n’arrêtent pas les bombes — les balles, de temps à autre, dans les films américains —, des éditrices invitent, à poster des photos des titres ukrainiens qui ont été traduits et publiés. Le tout sous le hashtag #booksagainstbombing. Remporter la bataille de la communication représente déjà une victoire. « Chacun lutte avec ses armes. Moi, je fais des livres, alors qu’ils servent », commente une éditrice pour ActuaLitté.

Oksana Hmelyovska, cofondatrice de Chitomo, site littéraire, abonde dans une solution globale, par les livres. « Découvrant l’invasion russe de l’Ukraine, le monde veut comprendre et en a besoin : qu’est-ce qu’il en est vraiment de cette guerre ? Que veut vraiment Poutine, l’agresseur ? Et les séparatistes ? Et plus important : que veut l’Ukraine ? » Et de proposer une série d’ouvrages qui auraient besoin en urgence d’une traduction, pour expliquer, intelligemment, l’origine du conflit, ses ramifications et ses conséquences.

Boycotter la Russie...

Dans un entretien à Book Brunch, l’agente littéraire new-yorkaise Barbara Zitwer promet qu’elle boycottera la Russie en réponse à l’invasion ukrainienne. Elle appelle le reste de l’édition à suivre son exemple : « Après Trump et le Covid, je pensais que nous avions vraiment touché le fond. Comment les choses pouvaient-elles empirer ? », interroge-t-elle.

Alors, pour lutter, à sa manière, elle a choisi de faire presse elle aussi. « J’ai décidé de cesser de vendre des livres ou d’acheter des livres de Russie, jusqu’à la fin de la guerre », assure-t-elle. Et cela « pour amener plus de gens à manifester. Pour influencer davantage de Russes à protester contre Poutine et arrêter leur armée ».

Inviter les professionnels de l’édition aussi bien que les lecteurs à protester ? « Hélas, je ne pense pas que l’ensemble du peuple russe soutienne ces actes horribles de Poutine et je ne pense pas que punir lecteurs ni éditeurs russes soit quelque chose que j’envisagerais en temps normaux. » Éviter un conflit généralisé, prendre toutes les mesures nécessaires, et « que chacun suive sa propre voie pour aider à arrêter la guerre ».

Pour inciter les messages à se diffuser, grandir les listes d’échanges, plusieurs hashtags existent : #standwithukraine, #solidaritywords.

crédits photo : Jernej Furman, CC BY 2.0