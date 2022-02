La librairie adresse 12 propositions aux candidats à la présidentielle

Représentant quelque 700 librairies de France, le SLF diffuse ainsi un dossier très pédagogique à l’attention des présidentiables, mais également dans la perspective des législatives de cette année. En tout, 12 propositions portant sur « l’avenir de la librairie et du livre », pour marquer l’importance économique du secteur et par conséquent, de son réseau de commercialisation.

« Faute de marges de manœuvre financières suffisantes, les salaires en librairie sont, en moyenne, à peine supérieurs au SMIC (1 600 à 1 800 euros brut pour un employé avec plusieurs années d’expérience). Ces rémunérations ne reflètent pas les qualifications requises ni l’investissement quotidien des équipes », indique le SLF, insistant sur le devenir des commerces.

De fait, les gérants de librairies verraient partir vers des secteurs plus rémunérateurs des libraires formés durant plusieurs années — sans pouvoir les retenir par des offres de salaires plus attractives. De là, par exemple, l’idée d’un Plan emploi fléché pour ces commerces.

3500 librairies en France, des commerces de proximités qui vivent en lien avec les habitants des territoires, près de 13.000 salariés, donc des emplois locaux, voilà autant d’arguments mis en avant par le SLF pour défendre la profession.

Les propositions formulées se composent de cinq actes : une première salve concernant l’économie des entreprises, une deuxième portant sur les liens avec les pouvoirs publics, avec un pas de côté sur les marchés publics. Puis viennent la lecture des jeunes, les relations entre commerce et territoire, et, élément très chaud dans l’actualité, la concentration — avec un regard appuyé du côté d’Editis et de Hachette Livre, évidemment.

Economie

Engagement d’un plan d’action permettant d’améliorer structurellement et durablement les marges des librairies afin qu’elles puissent investir dans leur lieu et sur internet, qu’elles demeurent attractives et qu’elles rémunèrent convenablement leurs salariés.

1. Lancer un « plan emploi » en librairie alimenté par les éditeurs et les pouvoirs publics permettant d’augmenter les rémunérations en librairie grâce à une revalorisation de la grille des salaires minima de branche.

2 Supprimer le rabais de 9 % sur les ventes de livres aux collectivités en y associant des mesures d’accompagnement pour maintenir les volumes d’acquisition des bibliothèques.

3. Inscrire le principe d’une remise commerciale minimale de 36 % dans la loi de 1981 relative au prix du livre.

4. Mettre en place un dispositif permettant de contenir l’inflation des loyers commerciaux en centre-ville.

Politique du livre

5. Défendre les piliers de la politique du livre : la liberté d’expression, le prix unique du livre, le droit d’auteur, le taux de TVA à 5,5 %, les dispositifs d’aide, particulièrement au niveau du Centre national du livre, ou la libre fixation des délais de paiement.

6. Concrétiser le vote de la « loi Darcos » en fixant un seuil minimal de frais de livraison des livres à domicile permettant de faire obstacle au « dumping » d’Amazon et de rendre les librairies plus compétitives sur internet.

7. Organiser des États généraux de l’économie du livre pour trouver collectivement des réponses à la sous-rémunération de nombreux acteurs du livre, auteurs, éditeurs indépendants, libraires.

Marchés publics

8. Rehausser le seuil de procédures de publicité et de mise en concurrence pour les marchés publics d’achat de livres (actuellement fixé à 90 000 €) afin de favoriser, dans les territoires, les partenariats entre les bibliothèques et les librairies.

Lecture des jeunes

9. Renforcer les actions en faveur de l’incitation des jeunes à la lecture, en pérennisant le Pass Culture, le programme Jeunes en librairie et en développant la promotion de la lecture dès le plus jeune âge, dans les établissements scolaires et à l’université. La lecture doit rester une « grande cause nationale » au-delà de 2022.

Commerces et territoires

10. Encadrer l’essor des entrepôts e-commerce, les soumettre à une fiscalité identique à celle des commerces physiques et assurer entre l’e-commerce et les magasins physiques, les conditions d’une concurrence équitable.

11. Renforcer les actions en faveur de la dynamisation des centres-villes, particulièrement dans les villes petites et moyennes.

Concentration

12. Défendre le pluralisme en appliquant des seuils de concentration dans le secteur de l’édition.

