Présidentielle : le syndicat patronal de l'édition pose 7 questions aux candidats et candidates

Le Syndicat national de l'édition, dans un communiqué, fait le point et met en avant les raisons qu'ont les candidats de se soucier du livre, à l'heure où la campagne présidentielle s'est assez peu souciée de culture, pour le moment.

« [P]rès de 80.000 emplois, très majoritairement non délocalisables, sont directement liés au livre en France, soit 20 % de l’ensemble des emplois du secteur culturel et 71 % de l’effectif est féminin », explicite ainsi le syndicat patronal, oubliant au passage de préciser que les écarts de salaire, au détriment de ces dernières, sont de 26 % dans le secteur...

« [L]’État a un rôle primordial à jouer pour protéger la diversité culturelle et créative et encourager l’accès à la lecture et au livre », avance encore le Syndicat national de l'édition dans son communiqué.

Les 7 questions posées aux candidats et candidates sont reproduites ci-dessous. Le SNE indique que les réponses « seront rendues publiques et diffusées auprès du vaste réseau de professionnels du livre et de l’édition que le SNE anime à l’échelon national et européen ».

Si vous êtes élu en 2022...

1. Quelles seront vos priorités en faveur du livre et de la lecture ?

2. Vous engagez-vous à garantir un cadre juridique français et européen équilibré pour le droit d’auteur, à limiter les exceptions à ce droit, et à lutter contre le piratage ?

3. Si le projet de directive permettant aux États membres d’introduire un taux réduit inférieur à 5 % est adopté, vous engagez-vous à réduire à 2,1 % le taux de TVA pour le livre ?

4. Alors que la vente des livres d’occasion se développe, quelles mesures concrètes mettrez-vous en œuvre pour assurer aux ayants droit une juste rémunération ?

5. Êtes-vous favorable à la réduction du tarif postal pour l’envoi par les éditeurs indépendants et auto-distribués de leurs livres aux librairies ?

6. Pensez-vous qu’il est souhaitable de maintenir des chargés du livre dans les ambassades ?

7. Quelles mesures concrètes allez-vous prendre pour garantir au lecteur l’accès aux ouvrages dans des formats numériques non-propriétaires sur toutes les plateformes ?

Photographie : Arnaud Jaegers, via Unsplash