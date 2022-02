Ouganda : Kakwenza Rukirabashaija accueilli par le PEN allemand

Libéré sous caution le 26 janvier, il a fui l’Ouganda le 9 février. Kakwenza Rukirabashaija aurait franchi la frontière avec le Rwanda à pied, d’après l’AFP, avant de parvenir en Allemagne le 23 février. Ce dernier se dit enfin « libéré des mâchoires du crocodile ».

Et de poursuivre dans des échanges via Whatsapp avec l’AFP : « Je n’étais pas en sécurité en Afrique depuis que les dictateurs collaborent pour expulser les dissidents. Maintenant que je suis en Allemagne, je me sens vraiment protégé. Je vais pouvoir recevoir les soins médicaux dont j’ai besoin puis, après mon rétablissement, décider de la marche à suivre. »

Au lendemain de son départ du pays, en plus d’avoir subi des actes de torture, Kakwenza Rukirabashaija s’inquiétait d’avoir été empoisonné pendant son séjour en prison : « On m’a injecté une substance inconnue six fois toutes les six heures et on m’a fait prendre 17 comprimés. » Et de poursuivre : « On m’a diagnostiqué des reins endommagés, des côtes contusionnées et un syndrome de stress post-traumatique. J’ai besoin de soins médicaux hors d’Ouganda ».

Critique du pouvoir en place, Kakwenza Rukirabashaija a été inculpé le 11 janvier dernier pour « communication offensante », après une série de tweets concernant le président Yoweri Museveni et son fils Muhoozi Kainerugaba. Il y qualifiait Kainerugaba, que beaucoup voient comme le successeur de son père âgé de 77 ans, d’« obèse » et de « rouspéteur ».

Loin d’abandonner son combat contre les instances politiques et militaires en place en Ouganda, l’écrivain explique : « Il faut que je rejoigne l’avant-garde et que nous envoyions le dictateur et son fils (...) faire leurs valises. Les Ougandais doivent être libres dans notre pays. »

L’ONG Human Right Watch demandait au 11 février dernier aux autorités ougandaises d’« abandonner (...) toutes les charges retenues contre l’auteur » et à ce que « tous les membres de la sécurité impliqués dans sa torture et sa disparition forcée soient tenus pour responsables ».

Denis Yücel, président du PEN en Allemagne s’est félicité de l’arrivée de Kakwenza Rukirabashaija au pays et d’ajouter dans un communiqué : « Lorsque des régimes autoritaires persécutent d’éminents critiques, il ne s’agit pas seulement d’individus, mais toujours de l’intimidation de sociétés entières. »

Burhan Sönmez, président du PEN International de s’exprimer après avoir remercié le PEN allemand : « Kakwenza a été ciblé uniquement pour avoir tenu et exprimé des opinions inconfortables sur des personnes influentes au sein de l’institution politique et militaire ougandaise. Malgré des efforts systématiques pour restreindre et criminaliser la liberté d'expression, y compris le droit d'offenser pacifiquement, la Constitution ougandaise protège le droit à la liberté d'expression. PEN dénonce le fait qu'un écrivain ait été contraint de fuir son pays pour échapper à la persécution et à la violence de l'État pour avoir exercé ses droits protégés. »

L’organisation s’inquiète d’une possible justice pour Kakwenza en Ouganda : « PEN International est convaincu que Kakwenza n'a aucune chance de bénéficier d'un procès équitable au sein du système judiciaire ougandais étant donné le pouvoir et l'influence du président Museveni et de son fils, Muhoozi - tous deux au centre de sa persécution. » et de conclure : « Son évasion en toute sécurité de l'Ouganda était la seule option qui lui restait pour rester en vie. »

Crédit : Facebook