Décès de l'illustrateur Jan Pieńkowski

Ses œuvres les plus connues étaient les aventures de la sorcière Meg et de son chat rayé Mog, traduites en français par Anne Krief chez Gallimard Jeunesse. Les albums pop-up étaient écrits avec Helen Nicoll. Suite au décès de Nicoll en 2012, Pieńkowski a travaillé sur de nouveaux titres Meg et Mog avec son partenaire civil, David Walser, traducteur, artiste, musicien et écrivain.

Il trouvait l’inspiration dans son enfance polonaise et ses expériences en tant que réfugié en temps de guerre. Son style d’illustration s’inspire directement de son séjour dans un abri antiaérien à Varsovie, où un soldat l’avait amusé en découpant des formes dans des journaux pour lui.

Francesca Dow d’expliquer au Guardian : « Jan était l’un des grands conteurs : un créateur exceptionnellement talentueux, qui était guidé par ce qui l’intéressait et qui traitait les enfants comme ses égaux. »

Et de poursuivre : « Il y avait chez lui une impatience et une merveilleuse curiosité, alors qu’il cherchait de nouvelles manières de raconter des histoires : puiser dans ses racines polonaises avec son travail de découpage et de silhouette ; son utilisation extraordinaire de la couleur ; son intérêt de pionnier pour le dessin sur ordinateur ; et bien sûr ses pop-up primés qui ont mis les éditeurs et les imprimeurs au défi de trouver de nouvelles façons de créer ses livres. »

Il a remporté le prix Kate Greenaway en 1971 avec l’écrivaine Joan Aiken pour leur deuxième collaboration, The Kingdom Under the Sea, qui comprenait des contes de fées d’Europe de l’Est. Il a remporté son deuxième prix Greenaway en 1979 pour le livre pop-up effrayant La Maison Hanté, publié en France chez Nathan, qui a démontré sa tendance vers le gothique.

Pour son travail d’auteur pour enfants, Pieńkowski a reçu le prix Booktrust pour l’ensemble de ses réalisations 2019. Pieńkowski a également été deux fois nominé au Royaume-Uni (en 1982 et 2008) pour le prix international Hans Christian Andersen, la plus haute distinction offerte aux créateurs de livres pour enfants.

