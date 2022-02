Anglicismes : l'Académie française évoque le “risque d’une double fracture linguistique

La commission chargée de la communication institutionnelle en français réunit Florence Delay, Danièle Sallenave, Dominique Bona, Amin Maalouf et Sir Michael Edwards, sous la présidence de Gabriel de Broglie. Pour ouvrir leur premier rapport, les membres ont effectué un relevé — non exhaustif, bien entendu — des différents anglicismes et emprunts à la langue anglaise qu'il est possible de croiser.

Le ministère de la transition écologique, au sein de sa Fabrique numérique, compte ainsi des « agents intrapreneurs, développeurs, product owner, business developer, coach produits, UX designer », quand le Musée du Quai Branly invite à assister à ses soirées « Before ». Le département de la Sarthe, de son côté, met en avant dans sa communication le slogan « Sarthe Me Up »...

Ces choix en matière de communication, souvent motivés par une volonté d'internationalisation des discours ou des images, ou par un souhait de modernisation, ne sont pas sans conséquence, explique la commission de l'Académie française.

La première porte sur les conventions d'écriture de ces termes empruntés à l'anglais : l'orthographe, notamment les marques du pluriel, les majuscules, les accents ou même des marques typographiques sont plutôt aléatoires, et compliquent parfois un peu plus la prononciation des mots employés.

Plus important, la syntaxe française se trouve bousculée par l'adoption de la structure synthétique de l'anglais au détriment de celle, analytique, du français. « Cela se traduit notamment la disparition des prépositions (une application mobile ; un coach produit ; le Manager Travaux), l’ordre des mots habituel en français en étant le plus souvent affecté et se combinant avec la suppression des articles », note la commission.

La juxtaposition des mots sans prépositions ni articles aboutit parfois sur des accumulations presque comiques, comme dans « Dailylive est 100 % compatible social live-streaming », « Plan Vigipirate urgence attentat », ou encore « Roissy aéroport test pour les recommandations EASA ».

Le risque de l'uniforme

Pointant une « évolution préoccupante », la commission de l'Académie admet que les mots étrangers peuvent combler des lacunes de la langue française, mais rappelle que nombre d'anglicismes sont utilisés « en lieu et place de mots ou d’expressions français existants avec pour conséquence immanquable l’effacement progressif des équivalents français ». Usages numériques et codes publicitaires facilitent et favorisent ces remplacements, avec le risque « d’une réduction à un dénominateur commun artificiel, robotisé, uniforme ».

La communication institutionnelle truffée d'anglicismes induit également « une discrimination croissante entre les publics » : « En effet, la volonté d’atteindre une “cible”, paradoxalement aussi étendue qu’indifférenciée, procède d’une illusion : on ne touche en fait qu’une frange réduite, privilégiée, éduquée, de la population, maîtrisant les langues étrangères et notamment l’anglais, seule une proportion restreinte des usagers et consommateurs étant en mesure d’appréhender pleinement le discours en vogue, sans pour autant unanimement l’apprécier [...] », explique la commission.

La construction d'une langue des « élites », d'ailleurs de plus en plus pratiquée par les élus, pourrait « alimenter cette défiance qu’on a vu se développer au cours des dernières années vis-à-vis des diverses autorités, qu’elles relèvent de l’administration, du monde politique ou de la sphère économique ».

La commission de l'Académie craint ainsi une double fracture linguistique, sociale, d'une part, entre ces « élites » et un public moins familier de ces stratégies de communication, et générationnelle d'autre part, un public plus jeune et plus proche du numérique étant plus réceptif à ce type de messages.

Dans ses conclusions, la commission recommande aux institutions et autres entités, dans leur communication, de tenir compte « de la réalité sociale du pays » et de marquer leur personnalité en dégageant « des formes d’expression habituelles et neutres, conçues et formulées en puisant dans les vastes ressources existantes du français ».

« Il ne s’agit pas de s’opposer à l’évolution du français, à son enrichissement au contact d’autres langues », assure la commission, mais de « permettre que la langue française puisse participer à une mondialisation réussie : un enjeu sociétal, qui dépasse la seule langue, mais dont elle est un fondement majeur ».

Le rapport complet est lisible ci-dessous.

