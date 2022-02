Une exposition sur Jean-Michel Folon aux Rencontres de l'Illustration de Strasbourg

Cette exposition sera l'un des temps forts des Rencontres de l'Illustration, festival mettant en avant les artistes reconnus et jeunes diplômés, ainsi que le patrimoine illustratif strasbourgeois.

« Folon. Un rêveur engagé » explore les aspects inattendus et méconnus de cet artiste, qui a travaillé sur de nombreux matériaux et créé sous diverses formes : aquarelle, peinture, gravure, sculpture, tapisserie, timbres-poste, décors de théâtre ... Un parcours de 150 œuvres originales et documents, provenant de la collection de la Fondation Folon, permettra de retracer 40 ans d’une création multiforme.

Tout au long de sa carrière, le dessinateur a témoigné d’une curiosité inlassable pour des univers graphiques très différents notamment l’affiche, le dessin pour la presse, le dessin d’humour et de satire. Folon s’est attaché tout particulièrement à illustrer les grands maux de la société contemporaine, et entre autres à la place de l’humain dans son environnement. Il a créé dans ce but un personnage, devenu fétiche, qui évolue dans un univers labyrinthique et mécanisé.

Il s’est également engagé pour des causes politiques et sociales comme le montrent ses illustrations de presse pour The New Yorker, Time et L’Express, et ses affiches, entre autres pour Amnesty International et la Déclaration des droits de l’homme. Son œuvre graphique ne saurait cependant être présentée hors du contexte artistique de son temps : Adami, César, Glaser, Steinberg, Topor et Ungerer font partie de ces multiples connexions que l’artiste a patiemment tissées dans son existence.

En parallèle la Fondation Folon (La Hulpe, Belgique) présente l’exposition « Tomi Ungerer. L’enfant terrible » du 12 mars au 26 juin 2022 sur l’œuvre satirique et politique de Tomi Ungerer. Une exposition choc, présentant une centaine de dessins et d‘affiches emblématiques de l’artiste, où aucune indifférence n’est de mise.

Crédits : Andrea Rauch / CC BY-SA 3.0